عضو مجلس الأهلي يستقبل بعثة منتخب ماليزيا للكاراتيه

استقبل مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي مساء الأمس بعثة منتخب ماليزيا للكاراتيه قبل إقامة مباراة ودية تجمع الطرفين، وحرص مهند مجدي على الترحيب ببعثة المنتخب الماليزي فور وصوله إلى العاصمة المصرية.

يأتي ذلك في إطار العلاقات الوطيدة التي تربط الأهلي وكافة المؤسسات الرياضية داخل مصر وخارجها واستقبال الوفود الرياضية الرسمية.



وشدد المدير الفني المصري تامر عبد الرؤوف، مدرب منتخب ماليزيا للكاراتيه، على سعادته الكبيرة بتواجده في النادي الأهلي، مشيرًا إلى حرصه الدائم على إقامات معسكرات الإعداد داخل مصر نظرًا للخبرات الكبيرة التي تمتلكها مصر في لعبة الكاراتيه.

ووجه تامر عبد الرؤوف الشكر إلى مجلس إدارة الأهلي على استقبال منتخب ماليزيا وتنظيم مواجهة ودية مع فريق الكاراتيه، مؤكدًا أن تاريخ الأهلي في اللعبة كبير ومميز ويحوي العديد من الانجازات، وسيسهم في إكساب الخبرات للاعبي المنتخب الماليزي خلال الارتباطات القارية والدولية المقبلة.

فريق الكرة ..

وعلى صعيد كرة القدم ، استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء أمس الأحد تدريباته على ملعب مختار التتش، استعدادًا ‏لملاقاة حرس الحدود المقرر لها يوم الخميس المقبل والمؤجلة من منافسات الجولة الـ16 في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وقاد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأحمر مران الفريق الأحمروعقد ‏محاضرة نظرية مع اللاعبين دخل ملعب التتش قبل بدء المران للحديث عن تحديات المرحلة ‏المقبلة، كما عقد جلسة تنسيقية مع جهازه المعاون.‏

وخاض الفريق الأحمر فقرة إحماء أعقبها تدريبات الكرة، بينما أدى علي لطفي ومصطفى شوبير ‏ومصطفى مخلوف ثلاثي حراسة المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب ‏الحراس، وشارك علي معلول وأحمد قندوسي في التدريبات بعد العودة إلى القاهرة.‏

وكان مارسيل كولر قد منح الفريق الأحمر راحة سلبية بعد العودة من دولة المغرب والتتويج بلقب دوري أبطال ‏إفريقيا، مستغلًّا فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية وارتباطات المنتخب.‏

وأغلق لاعبو الفر يق الأحمر ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الحصول على لقب أفريقيا الـ11 في تاريخ ‏النادي، وبدأ الفريق اليوم التحضير للمرحلة المقبلة والتي تبدأ بمباراة حرس الحدود يوم ‏الخميس المقبل في بطولة الدوري الممتاز.‏