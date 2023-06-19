إطلاق أعمال الحج في مكة المكرمة

أطلق الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام أعمال الحج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لموسم حج هذا العام.

ودشن المركز حزمة من التجهيزات والممكنات الحديثة التي أدرجها المركز ضمن خطة العمل؛ وصولا إلى خدمات متميزة تتيح معلومات أرصادية عالية الدقة.

الظواهر الجوية

و أعلن غلام، عبر مؤتمر صحافي عقد في منى حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام، مشيرا إلى أن التوقعات تشير بمشيئة الله تعالى إلى طقس حار بوجه عام على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تتراوح فيه درجات الحرارة العظمى بين (43-45) درجة مئوية، بينما تكون درجات الحرارة الصغرى بين (27-30)مْ. ومن المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئياً وتنشط الرياح السطحية خلال النهار، ومن غير المستبعد أن تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات منطقة مكة المكرمة الجنوبية قد يمتد تأثيرها إلى المشاعر المقدسة بالتيارات الهابطة نشطة السرعة المثيرة للغبار.

وكشف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد عن مشاركة المركز الإقليمي للتغير المناخي والمركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية؛ بهدف دراسة ومراقبة كل ما يتعلق بالمتغيرات المناخية وتحليل المعلومات والظواهر الجوية على المشاعر والحرم.

جائزة المركز الوطني

وأعلن عن إطلاق جائزة المركز الوطني للأرصاد لأفضل "الأعمال الإعلامية والتوعية" لموسم حج هذا العالم تشمل وسائل الإعلام والجهات الحكومية والمشاركة بهدف تعزيز أهمية الطقس والمناخ ودوره الهام في أعمال الحج.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد يشارك هذا العام وفق خطة متكاملة، حيث عمل على استحداث عدد من الخدمات ضمن خطته لموسم حج هذا العام، حيث تمت زيادة عدد المحطات الأتوماتيكية في المنطقة المركزية للحرمين الشريفين والمشاعر لزيادة التغطية الجغرافية ودقة المعلومات، إضافة إلى تسيير معدات وتقنيات رفع الجاهزية وإطلاق نافذة خاصة بمعلومات الطقس على مدار الساعة بعدد من اللغات، كما عقد شراكات مبكرة مع القطاعات المعنية بتسيير وتنظيم أعمال حجاج بيت الله في المشاعر لتوفير المعلومات الأرصادية والمناخية المبكرة لإعداد الخطط التنفيذية والتشغيلية في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

هذا وقد سعى المركز مبكرا لرفع جاهزية أعماله من خلال منظومة متكاملة من التقنيات والقدرات البشرية والفنية، وتقديم الجاهزية بما يضمن تحقيق أعلى درجات النجاح في أعمال المركز بموسم حج هذا العام، حيث يعمل المركز وفق خطة تنفيذية متكاملة لمراقبة الأجواء على مدار الساعة والتي تشمل "المشاعر المقدسة، والمدينة المنورة، والمطارات والمنافذ والطرق السريعة المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة"، وذلك وفق أحدث التقنيات والبرامج الأرصادية الحديثة والمتمثلة في مراصدنا على مستوى المملكة ورادارات الطقس وصور والأقمار الصناعية والنموذج العددي السعودي، إضافة إلى المراصد المأهولة والمحطات الأتوماتيكية والمتنقلة بالمشاعر المقدسة وغرفة عمليات متكاملة بمشعر منى يعمل بها نخبة من الزملاء ذوي الكفاءة والقدرة العالية في تخصصاتهم، وتعمل على مدار الساعة لتحقق أقصى درجات الدقة في توقعات المركز لخدمة الجهات المستفيدة وحجاج بيت الله الحرام.

الطاقات الإعلامية

وفي الجانب الإعلامي والتوعوي جند المركز طاقاته الإعلامية والتوعوية عبر مركز إعلامي يعمل على مدار الساعة لخدمة وسائل الإعلام والأجهزة الحكومية والأهلية، حيث يقدم برامجه التوعوية لحجاج بيت الله الحرام ويقوم ببث نشرات الطقس اليومية إضافة إلى رسائل توعوية بلغات متعددة لتساعد حجاج بيت الله والجهات العاملة على تيسير حركتهم داخل المشاعر المقدسة في اتخاذ الإجراءات المناسبة بالطقس.

يشار إلى أن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد عقد مؤتمرًا صحافيًا لإعلان حالة الطقس في المشاعر المقدسة لحج هذا العام، بعد جولة تفقدية للتأكد من جاهزية المركز بالمشاعر المقدسة والقدرات التشغيلية لممارسة مهامه بالشكل المطلوب، حيث تم الاطلاع على المحطات الأوتوماتيكية الجديدة في المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية بالمسجد الحرام والإمكانيات التي تم استحداثها لمساندة أعمال المركز لحج هذا العام.