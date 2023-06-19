تداول 15 ألف طن بضائع و640 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الإثنين 2023/619 أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة و640 شاحنة بضائع و1011 سيارة، وشملت حركة الواردات 8500 طن بضائع عامة ومتنوعة و391 شاحنة بضائع و993 سيارة.

بينما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع عامة ومتنوعة و 249 شاحنة بضائع و18 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم لاستقبال السفينة امل، واستقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى القاهرة و الحرية وبوسيدون اكسبريس.

وغادرت الميناء السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس.

تداول 1400 طن بضائع عامة ومتنوعة

كما يشهد ميناء نويبع البحرى تداول 1400 طن بضائع عامة ومتنوعة و138 شاحنة بضائع

ويشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة

و يستقبل ميناء بورتوفيق السفينتين درة و Sea wave1 وعلى متنهم 798 سيارة بوزن 1600 طن قادمتين من جدة وتغادر الميناء السفينة النوى اكسبريس.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2577 راكبا بموانئها.

هذا وتضم موانئ البحر الأحمر 6 موانئ هى:

1 - ميناء بورتوفيق

2 - ميناء سفاجا

3 - ميناء الغردقة

4 - ميناء نويبع

5 - ميناء الزيتيات

6 - ميناء شرم الشيخ

جدير بالذكر أن تطوير وتحديث الموانئ أدى إلى

1 - إرتفاع معدلات تداول البضائع وزيادة أعداد الركاب والسائحين المترددين على موانئ الهيئة.

2 - إدخال نظام الإدارة الإلكترونية بالموانئ و تزريدها بأجهزة الخادمات ووسائل الاتصال وأنظمة المراقبة الحديثة.

3- فتح خطوط ملاحية جديدة بين موانئ سفاجا وضبا - الغردقة وضبا - سفاجا وينبع بالمملكة العربية السعودية.

كما قامت وزارة النقل ومحافظة البحر الأحمر بوضع الخطط المستقبلية الممثلة في إقامة محطة الحاويات متعددة الأغراض بجنوب سفاجا وإنشاءات ميناء سفاجا الكبير.

والهدف من إنشاء محطة متعددة الأغراض خدمة المنطقة الاقتصادية المثلث الذهبي واستيعاب أكبر حاويات في العالم ليأخذ ميناء سفاجا المركز الخامس على مستوى العالم باستيعاب سفن بهذا الحجم الضخم وتصبح مصر مركزا لوجيستيا عالميا طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتبلغ مساحه المحطة ٩٠٠ألف متر مربع ورصيف ١١٠٠ متر مربع بعمق غاطس ١٧ مترا ليستوعب السفن العملاقة بطاقة تداول مليون حاوية سنويا كمرحلة أولى تصل إلى ٣ ملايين حاوية واستقبال بضائع عامة تصل إلى ٧ ملايين طن.

كما تم تطرير ميناء سفاجا وصالات السفر وصالات الركاب والمخازن المغطاة التي يتم إنشاؤها بالميناء.

وإنشاء ساحة الشاحنات خارج الميناء التي تستخدم لتخزين الشاحنات والمبردات التي ترتاد الميناء لمنع التكدس أمام الميناء في شوارع المدينة لعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع المحيطة بالميناء مع توافر كافة الخدمات لسائقي الشاحنات بالساحة.