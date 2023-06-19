عاجل
7 مليارات دولار إجمالي استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر
الإثنين 19 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وزيرا قطاع الاعمال والنقل يلتقيان وفد ألمانيا

وزير قطاع الاعمال
وزير قطاع الاعمال

يلتقى الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام ، والفريق كامل الوزير وزير النقل  وفدا ألمانيا مساء اليوم الاثنين 19 يونيو الجارى ، لبحث التعاون المشترك بين شركات الوزارتين والشركات الألمانية.

txt

وزير قطاع الأعمال و "ألومنيوم البحرين" يبحثان فتح فرص جديدة للاستثمار

txt

وزير قطاع الأعمال يستعرض سياسات التسويق والبيع لسوق الغزل والنسيج

فعاليات اللقاء

ويأتي ذلك خلال فعاليات اللقاء الذي تنظمه  الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة  ،بمشاركة عدد من رؤساء الشركات والمسؤلين ، وذلك في لقاء بعنوان "مصر على الطريق"، بالتعاون مع الشركة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، على هامش زيارة وفد ألماني يمثل شركات من قطاع السكك الحديدية الألمانية.

فتح قنوات التواصل 


ويعد الهدف الرئيسي للحدث بحسب الغرفة الألمانية هو فتح قنوات تواصل وتعاون بين المشاركين المصريين والألمان في قطاع النقل، واستكشاف أحدث تقنيات النقل المتقدمة، بشكل خاص في مجال السكك الحديدية.

سيتضمن الحدث حضور شركات بارزة في مجال تصنيع وسائل النقل مثل  شركات من قطاع السكك الحديدية الألمانية والأكاديمية الألمانية للسكك الحديدية (Deutsche Bahn Rail Academy)

كما سيكون هناك جلسة حوار للمشاركين، وسيتناول المتحدثون خلال الجلسة بعض الموضوعات مثل الشراكة الألمانية المصرية لتحديث قطاع النقل في مصر، وتأثير التكنولوجيا الرقمية على التنقل، وتأثير نقل الأفراد على البيئة. كما ستتناول جلسة النقاش أيضًا دور القطاع الخاص في مشروعات النقل الضخمة الجارية في مصر، والتي تشمل تقديم وسائط السفر الرقمية بشكل أكبر.

ويتيح هذا الجمع من الشركات الخاصة والممثلين الحكوميين تعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف القطاعات للعمل على مناقشة وتطوير مستقبل نظام النقل في مصر وإمكانية الاستفادة من الخبرة المانية في مجال النقل في تطوير وتحديث نظام النقل في مصر.

مواد متعلقة

وزير قطاع الأعمال يبدأ جولة ميدانية داخل "غزل المحلة" بالغربية

وزير قطاع الأعمال و "ألومنيوم البحرين" يبحثان فتح فرص جديدة للاستثمار

وزير قطاع الأعمال يستعرض سياسات التسويق والبيع لسوق الغزل والنسيج

مدبولي يوجه بسرعة إنهاء الاتفاقات الخاصة بشركات قطاع الأعمال

وزير قطاع الأعمال: حريصون على تعزيز التعاون مع الجانب الهندي ونقل التكنولوجيا الحديثة

وزير قطاع الأعمال العام يجتمع بقيادات الشركة القابضة للقطن
الجريدة الورقية