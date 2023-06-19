م... الآخر

السرايات والحكومة

ماذا تنتظر الحكومة لتنهى هذه المأساة التى تقترب من عشر سنوات؟ هل تنتظر الحكومة حتى يسقط قتيل بعد أن فوجئ الملاك بمنعهم من دخول وحداتهم.

ويُحمل ملاك الوحدات الحكومة المسئولية الكاملة، فهى التى منحت الترخيص للشركة، وباعت الأرض بتراب الفلوس، والحكومة تقف متفرجه وهى تشاهد عذاب الاسر مع الشركة، كما تشاهد هذه الشركة وهى تدمر صورة الاستثمار فى مصر ونحن ننتظر أن يكون القطاع العقارى مصدر لجذب العملة الصعبة.

لقد تناولنا مشكلة كمباوند «سرايات القطامية» التابع لشركة كونسلت للتنمية العقارية بالقطامية أكثر من مرة منذ سنوات. وما زال الوضع يسوء، وكادت تحدث مجزرة منذ أيام.

ولأن وضع الشركة «ملخبط» ونتركه للأجهزة الرقابية المتعددة للتحقيق فيه. خاصة مع الحديث عن مخالفة قرار التخصيص الصادر من محافظة القاهرة.

فقد فوجئ ملاك الوحدات السكنية، بقيام نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وصاحب مجموعة من العمارات بوضع أبواب حديدة على جميع الأبواب لمنع الملاك من دخول وحداتهم السكنية وذلك على الرغم من أن الكثير منهم أنهوا الاقساط، ومنهم من تسلم الوحدة، ومنهم من ينتظر التسليم ومنهم من لم يتم إنشاء عمارته حتى الآن. ويأتى ذلك فى الوقت الذى تأخر «إيهاب مراد» عن التسليم بشكل مبالغ فيه منذ عام 2015.

وكما ترى يا سيادة رئيس الحكومة ويا سيادة محافظ القاهرة حجم المأساة التى يعيشوها المئات من أصحاب الوحدات باسرهم منذ سنوات طويلة، وكيف أنهم تكبدوا خسائر كبيرة سواء فى شكل دفع الإيجارات الشهرية طوال هذه المدة، وارتفاع تكاليف التشطيب الآن مقارنة بموعد الاستلام لو تم. بخلاف المعاناة اليومية، والخوف الذى يسطر عليهم من حدوث نصب إذا ما تم بيع الوحدات مرة ثانية. وإن كان بعض العاملين مع «مراد» نفوا ذلك تماماً وأرجعوا السبب فى التأخير إلى المطابقات، وهم لا يريدون تمكين السكان من وحداتهم حتى الانتهاء منها، وملاك الوحدات يعتبرونه باباً آخر للمماطلة فى عدم التسليم بعد أن كانت الماطلة هى عدم دخول الخدمات، حيث قام الشريك الثانى بتسليم الوحدات وتسكين السكان فيها، وربما لكل شريك فى الشركة الوحدة طريقة تفكيره وأسلوبه فى التعامل مع ملاك الوحدات

ويبقى السؤال إلى متى؟ يا رئيس الحكومة ستظل معاناة مئات الاسرة فى مشروع قامت الحكومة بتسليمه بالأمر المباشر منذ عام 2008

تنويه: نرجو عدم إرسال الموضوع لحماية المستهلك فهى ليست جهة مختصة، فهذا الموضوع يحتاج إلى تدخل الجهات السيادية؟