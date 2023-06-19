للعام الثانى على التوالى شهادة الجودة لقانونية البنك الاهلى المصرى

للعام الثانى على التوالى يحتفظ البنك الأهلى المصرى بريادته فى مجال جودة الإدارة للمجموعة القانونية بعد استمرار احتفاظه بالحصول على شهادة الجودة (ISO 9001/2015) الممنوحة من هيئة المواصفات البريطانية «BSI»

أعلن البنك الأهلى المصرى عن الاحتفاظ – للعام الثانى على التوالى – بريادته فى مجال جودة إدارة المجموعة القانونية بعد حصوله

كأول بنك فى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط على شهادة الجودة (ISO 9001/2015) فى مجال جودة إدارة المجموعة القانونية والتى سبق منحها للبنك عام 2022 من قبل هيئة المواصفات البريطانية «BSI» والتى تعد من المؤسسات الدولية العريقة والرائدة دولياً فى مجال أنظمة الجودة، ويعد ذلك إنجازاً غير مسبوق على مستوى المجموعات القانونية بالقطاع المصرفى محليا ودوليا وهو ما يعزز ريادة البنك الأهلى المصرى فى التوافق مع افضل الممارسات والمعايير الدولية.

أعرب هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى عن اعتزازه باستمرارية المجموعة القانونية فى التوافق مع متطلبات شهادة الايزو (ISO 9001/2015) فى مجال جودة الإدارة للعام الثانى على التوالى ما يدعم ثقة وتقدير المؤسسات الدولية فى نظم ومعايير إدارة البنك الأهلى المصرى كأحد أعمدة الاقتصاد المصرى، ويعكس أيضًا كفاءة فريق عمل المجموعة القانونية بالبنك.

وأكد عكاشه على قدرة البنك وحرصه على تطبيق أعلى معايير الجودة فى الأساليب والإجراءات القانونية الحديثة والضوابط التى تواكب التطور العالمى فى هذا المجال والمطبقة فى المؤسسات المالية والمصرفية الكبرى وذلك فى ظل شراكة المجموعة القانونية مع مجموعات البنك المختلفة الأخرى فى مباشرة الأعمال وتكاتف جميع فرق العمل لتحقيق أعلى معدلات الجودة والكفاءة فى الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء.

ومن جانبه، أضاف أشرف شعبان الرئيس التنفيذى للمجموعة القانونية بالبنك الأهلى المصرى أن نجاح البنك فى الحفاظ على تلك الشهادة يعكس الجهود المبذولة من كافة الكوادر البشرية والكفاءات المدربة بالمجموعة القانونية بجناحيها التقاضى والدعم القانونى بالبنك، والتى عززت دور البنك الأهلى المصرى فى تبنى وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية والسعى المستمر للتطوير لمواكبة كل ما هو جديد فى المجال القانونى والعمل على إيجاد حلول قانونية لإدارة المخاطر، بما يساهم فى تحقيق مستهدفات واستراتيجيات البنك بأعلى معدلات الكفاءة، مشيرا إلى اهتمام الإدارة التنفيذية للبنك الأهلى المصرى وسعيها المستمر نحو رفع كفاءة الأعمال والتوافق مع أنظمة الجودة الدولية.

وأشاد دكتور محمد أبوالفضل مدير هيئة المواصفات البريطانية بمصر بالمجموعة القانونية بالبنك الأهلى المصرى، مشيرا إلى انها تعد من أكبر المجموعات القانونية المصرفية بمصر وأول مجموعة قانونية تحصل على شهادة الجودة الدولية (ISO 9001/2015) عام 2022 والتى تم تجديدها عام 2023 وذلك على مستوى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، والذى تم بعد فحص دقيق وإجراء المراجعات والتقييمات اللازمة من جانب الهيئة، بالإضافة إلى توافر الآليات اللازمة لقياس وضبط وإدارة المخاطر ومراقبة مستوى جودة الاعمال المقدمة من قطاعات المجموعة القانونية.

وأضاف ان احتفاظ المجموعة القانونية بالبنك الأهلى المصرى بالشهادة للعام الثانى على التوالى يعكس حرص إدارة البنك الأهلى المصرى على تبنى أفضل الممارسات والمعايير الدولية والعمل على تحسين الخدمات القانونية وتطويرها بشكل مستمر وفقًا واحتياجات العملاء والاهتمام كثيرا بتطوير العنصر البشرى.

وقال البنك الأهلى إن المجموعة القانونية بالبنك الأهلى المصرى حققت العديد من الإنجازات على المستوى الإقليمى والدولى.

وفازت بعدة جوائز وشهادات من أهمها: جائزة أفضل مجموعة قانونية لعام 2022 على مستوى الفرق القانونية العاملة بمجال البنوك والخدمات المالية، بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا من مؤسسة Legal Community MENA الدولية المرموقة.

جائزة أفضل رئيس مجموعة قانونية لعام 2022 ضمن فئة الفرق القانونية الكبرى The Legal Counsel of the Year – Large Team Category» « من مؤسسة The Legal Era Middle East, Dubai، الدولية المرموقة على مستوى رؤساء المجموعات القانونية بالشركات والمؤسسات الكبرى العاملة بالشرق الأوسط.

جائزة العقول القانونية المميزة «The Distinguished Legal Minds Award» لعام 2022 من مؤسسة The Legal Era Middle East, Dubai.

تصنيف المجموعة القانونية بالبنك الأهلى المصرى ضمن أفضل الفرق القانونية الكبرى لعام 2022، وذلك على مستوى الفرق القانونية العاملة بالشرق الأوسط من مؤسسةThe Legal Era Middle East, Dubai.

تكريم المجموعة القانونية بالبنك الأهلى المصرى من جانب البنك المركزى المصرى عن الإنجازات المحققة خلال عام 2022.

تصنيف رئيس المجموعة القانونية بصفته ضمن أفضل رؤساء المجموعات القانونية على مستوى قارة أفريقيا لعام 2022 خلال الحدث الخاص بـ The African Legal Awards.

تصنيف المجموعة القانونية بالبنك الأهلى المصرى ضمن أفضل الفرق القانونية الكبرى لعام 2022، وذلك على مستوى الفرق القانونية العاملة بالشرق الأوسط خلال الحدث الخاص بـ The Middle East Legal Awards, Dubai.

تصنيف رئيس المجموعة القانونية ضمن أفضل رؤساء المجموعات القانونية على مستوى الشرق الأوسط لعام 2022 خلال الحدث الخاص بـ The Middle East Legal Awards, Dubai.

تصنيف المجموعة القانونية ضمن أفضل الفرق القانونية والأكثر تأثيرًا على مستوى قارة أفريقيا وادراجها بقائمة GC Powerlist الصادرة من مؤسسة Legal 500 الدولية فى لندن بالمملكة المتحدة.