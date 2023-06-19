«فيصل الإسلامى» بين أقوى 50 شركة مصرية

سجل بنك فيصل الإسلامى المصرى تقدمًا ملحوظًا فى قائمة أقوى 50 شركة مصرية وفقًا لتصنيف مؤسسة فوربس الشرق الأوسط «Forbes Middle East» ليحتل المركز السابع فى عام 2023م صاعدًا من المركز العاشر عام 2022م.

كما حقق المركز الثالث بين البنوك التى شملها التصنيف والبالغ عددها 11 بنكًا، واعتمد التصنيف القوائم المالية المجمعة للشركات المدرجة فى البورصة المصرية أساسًا له بعد احتساب مؤشرات رئيسية لعملية التصنيف أهمها، القيمة السوقية وإجمالى الأصول وحجم المبيعات وصافى الأرباح.

وبلغت أصول البنك ما يعادل 5 مليارات دولار أمريكى وصافى الربح جاء بنحو 156 مليون دولار أما إيرادات النشاط فكانت قيمتها 602 مليون دولار فيما بلغت القيمة السوقية 621 مليون دولار.

قال عبدالحميد أبوموسى، محافظ البنك، إن استمرار التواجد ضمن قائمة أكبر خمسين شركة مصرية مع تحقيق تطور إيجابى فى الترتيب على مستوى هذه القائمة يشير إلى تواصل الإنجازات والنجاحات وبوتيرة أقوى بالرغم من التحديات الكبيرة وحالة عدم اليقين التى تسود العالم وما نتج عنها من تداعيات على الاقتصادات بصفة عامة والاقتصاد المصرى على وجه الخصوص.

وأوضح بأن انتهاج البنك لمجموعة من السياسات المرنة لإدارة الأزمات بمختلف أنواعها قد أسهم فى الاستجابة الفورية والفعَالة بما مكنه من استمرار أنشطته وعملياته الرئيسية ونجاحه فى التغلب على الظروف غير المواتية التى خلفتها الأزمات الأخيرة كجائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية، وليحافظ بذلك على مكانته الرائدة وأدائه الفاعل ومواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم منتجات وخدمات مصرفية متميزة مُصمَّمة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائه لاسيما خلال تلك الأزمات.

يذكر أن قائمة فوربس الشرق الأوسط ضمت أقوى خمسين شركة مصرية حيث بلغ إجمالى القيم السوقية لها مجتمعة 30.4 مليار دولار، وتخطى مجموع أصولها 109,2 مليار دولار ووصلت المبيعات الإجمالية للشركات إلى 32.7 مليار دولار ومجموع صافى الأرباح 4.9 مليار دولار و«Forbes Middle East» هى مؤسسة تسعى إلى تعزيز صحافة الأعمال ونشر تقارير وبيانات ومقالات خاصة بالعالم العربى حول موضوعات تتضمن الشركات والاستثمارات والتكنولوجيا والاقتصاد وريادة الأعمال والنمو والابتكار، وتُصدر المؤسسة أيضًا قوائم وتصنيفات أهمها: أقوى 50 بنكًا وأقوى الرؤساء التنفيذيين وأقوى 100 شركة وغير ذلك من التقارير والمنشورات.