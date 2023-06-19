«فاروق»: «حياة كريمة» غيرت وجه الريف والقروض الزراعية 42.5 مليار جنيه بفائدة 5%

أكد علاء فاروق، رئيس البنك الزراعى المصرى، أن مبادرة حياة كريمة غيرت وجه الحياة فى الريف المصرى وساهمت بشكل كبير فى تنمية قطاع الزراعة، مشيرًا أن البنك الزراعى المصرى كان داعماً بشكل كبير لجهود الدولة فى تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية وأشار فاروق إلى أن البنك يعمل على دعم صغار المزارعين لتحقيق التنمية الزراعية، حيث بلغ إجمالى القروض الزراعية الممنوحة للمزراعين منذ 2021 حتى مايو 2023 نحو 42.5 مليار جنيه بفائدة 5% بإجمالى 972 ألف قرض.

وأضاف: «يساهم البنك الزراعى المصرى بشكل كبير فى دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حيث بلغ إجمالى القروض الموجهة لدعم هذا القطاع نحو 43,224 مليار جنيه بنسبة 76% من حجم المحفظة فيما بلغ حجم تمويل الشركات الكبرى العاملة فى مجال الزراعة والتصنيع الزراعى نحو 12,4 مليار جنيه لتمويل 143 شركة.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها رئيس البنك الزراعى المصرى بجلسة لجنة الزراعة والأمن الغذائى بالحوار الوطنى، حول دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون.

وأوضح فاروق أن البنك قام بإطلاق مبادرتين لإسقاط وتسوية الديون المتعثرة فى 2021 بإجمالى أكثر من 10 مليارات جنيه واستفاد منها مئات الآلاف من العملاء بما يسهم فى تحسين مستوى معيشتهم ومساعدتهم على العمل والإنتاج.

وتابع أن البنك يشهد تطوراً كبيراً على مستوى كافة القطاعات، من بينها تطوير أكثر من 300 فرع بالقرى فى جميع المحافظات، منها نحو 65 فرعًا بقرى «حياة كريمة» ونشر 1170 ماكينة للصراف الآلى بالقرى الريف المصرى منها نحو 250 ماكينة بقرى حياة كريمة واصدار 3,17 مليون بطاقة ميزة مدفوعة مقدمًا وعدد 421 ألف بطاقة ميزة معاشات، وإصدار عدد 2,3 مليون كارت ميزة – الفلاح وتوزيع وتسليم 1,3 مليون كارت.

كلام الصورة: علاء فاروق