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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

مطار مرسى علم يستقبل 8 رحلات طيران أوروبية

بوابة الوفد الإلكترونية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم الاثنين، 8 رحلات طيران دولية أوروبية ضمن إجمالي 118 رحلة طيران مقررة خلال الأسبوع.

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مطار مرسى علم الدولي يستقبل 1800 سائح

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14 رحلة دولية تصل مطار مرسى علم اليوم

وتم تنفيذ الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين فور وصولهم إلى المطار.

ومن بين الرحلات المتوقعة اليوم، هناك رحلتين قادمتين من مطار براغ في التشيك، ورحلتين من ألمانيا، إحداها قادمة من مطار فرانكفورت، و 4 رحلات قادمة من مختلف المطارات الإيطالية.

 وتشير كشوف الرحلات إلى أن المطار سيستقبل 118 رحلة طيران خلال الأسبوع، مع وجود رحلات قادمة من 11 دولة أوروبية مختلفة.

تعد بولندا وألمانيا والتشيك وإيطاليا هي الدول التي تصل منها أكبر عدد من الرحلات، وبالإضافة إلى ذلك، تصل رحلات من سويسرا والنمسا وبلجيكا أيضًا إلى مطار مرسى علم الدولي.

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