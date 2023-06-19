شرط وحيد يخفض سعر الدواجن إلى 58 جنيهًا للكيلو (فيديو)

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، أن سعر طن الذرة الصفراء في السوق المصرية 11 ألف جنيه، بينما السعر العالمي يقدر بـ 9 آلاف جنيه، لافتا إلى أنّ سعر الصويا يضرب أسعار الدواجن ويزيد عن السعر العالمي بنحو 10 آلاف جنيه.

سعر كيلو الدجاج الآن في مصر يصل للمواطن بـ 75 جنيها

وأضاف عبد العزيز السيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم أنه في حال توفير الصويا وتخفيض الزيادة التي تقدر بـ 10 آلاف جنيه عن السعر العالمي، من الممكن أن تنخفض أسعار الدواجن بالمزرعة من 67 جنيها للكيلو إلى 58 جنيها، لافتا إلى أن سعر كيلو الدجاج الآن في مصر يصل للمواطن بـ 75 جنيها.

وأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى ضرورة متابعة الإفراجات الجمركية للصويا ومحاسبة من يسعرون الدولار بـ 45 جنيها بينما الدولة توفر العملة الدولارية بالسعر الرسمي الذي يصل إلى 30 جنيها ، موضحا أنّ بعض التجار لم تخفض أسعارها وبالتالي لن تنعكس جهود الدولة على المواطن.

وأكد أنّ الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت يصل إلى 12 شهرا، والاحتياطي من الأرز يصل إلى 6 أشهر والذرة الصفراء 4 أشهر، لافتا إلى زيادة الاحتياطي الاستراتيجي لكل سلعة بنسبة 40% بعد قيام الحكومة بتوفير الدولار من أجل تأمين السلع الاستراتيجية قبل عيد الأضحى المبارك.

وأكد عبد العزيز السيد، انخفاض سعر الأرز بالأسواق إلى 24 جنيها في الأسواق بدلا من 32 جنيها، مشيرا إلى انخفاض سعر الزيت عالميا ولا بد من أن يظهر التأثير في السوق المصرية قريبا.

وشهدت أسعار الدواجن تغير ملحوظ في الأسعار نحو الارتفاع في الفترة الأخيرة، حيث سجل سعر كيلو الدواجن فى المزرعة 70جنيها، ويصل سعر الكيلو للمستهلك بين 77 و80 جنيها، بحسب المنطقة، وذلك مع زيادة المعروض فى الأسواق فى الفترة الحالية.



وأشارت شعبة الدواجن الدواجن إلي أن سعر البيض يسجل 109 جنيهات لكرتونة البيض الأبيض وبلغ سعر البيض البلدى 119 جنيها، وسعر البيض الأحمر 109جنيهات للكرتونة، ويضاف 10 إلى 15 جنيها على هذه الأسعار كتكلفة النقل ومكاسب التجار.



وسجل سعر الكتكوت الأبيض 9 جنيهات، والكتكوت الساسو 10 جنيهات، والكتكوت بلدى 6.5 جنيه، والكتكوت الهجين 6.5 جنيه الفيومى على وشه 9 جنيهات، والبط المولر27 جنيها، وبلغ سعر البط المسكوفى 29 جنيها، والبط البيور 19 جنيها، والسمان عمر أسبوعين 7 جنيهات.