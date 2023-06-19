ليلى علوي تبكي على الهواء (فيديو)

بكت الفنانة ليلى علوي على الهواء خلال حديثها عن والدتها الراحلة بسبب ارتباطها الشديد بها والفراغ الذي تركته في حياتها منذ رحيلها.

وقالت ليلى علوي، في حوار مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة أون اي، مساء الأحد،: " أمي كانت تتصل تسأل عليها وتطمئن في كل خطوة في يومي، معبرة عن إحساسها بالحزن لفقدان والدتها.

رسالة لكل الأبناء



ووجهت ليلى علوي، رسالة لكل الأبناء ، قائلة :"اقول للأبناء لا تنزعجوا من اتصال الأهل للاطمئنان عليكم كل شوية، فهذا حب كبير ونعمة كبيرة".

وكشفت الفنانة ليلى علوي، عن عشقها لفيلم "بحب السيما " ، مؤكدة أنه لو عرض الفيلم في الوقت الحالي في السينما لن يواجه رقابة مجتمعية متشددة، معقبة: أنا شايفة المجتمع الآن بيتحسن مقارنة بعشر سنوات مضوا ومن قبلها في فترة التسعنيات التي شهدت موجة من التشدد وروجت لفكرة عدم السلام على الاقباط من قبل التيارات المتطرفة ".

وتابعت: "المجتمع الآن ليس متشددا ولكنه مجهدا، موضحة: " الناس ماشية في الشوارع متنحه ويبدوا عليها الهم بيخلينا نحس أنهم ماشيين بدون هدف ".

وأردفت : " وعشان المجتمع مجهد والناس ماشية تايهة لكن في مجالات كتيرة بشوف المرأة موجودة في كل مكان وبتعرف تاخد حقها إن أرادت ذلك وسوف تقف الدولة معها في حال قررت ذلك ”.

وكشفت الفنانة ليلى علوي، عن رأيها في فكرة " شوجر دادي " والتي تعبر عن اتجاهات الرجل في منتصف العمر، وهل من الممكن أن يكون هناك " شوجر مامي "، قائلة : “المجتمع الشرقي بطبعه بيتقبل فكرة الشوجر دادي”.

وأوضحت أن المجتمع الشرقي مؤمن بإعطاء كافة الحقوق للرجل، ويريد أخذ كل شيء من المرأة، ولا تاخذ هي شيئاً "، مشددة على أنها ليس لها علاقة بهذه الموروثات و لا تؤمن بفكرة " شوجر دادي.

ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي : هل تعرضتي لمثل هذه التجربة في حياتك الاجتماعية ؟ قالت : بالفعل تعرضت ولو مكنش حب على الاقل عرف ولما إكتشفت قلتله باي باي.

وأشارت إلى أنها رفضت ذلك لسبب بسيط أن الاحترام والثقة مهمان لاستمرارية وإستدامة الحب وأن غياب الثقة ينهي ذلك ذلك الحب ولو تخيلنا حدوث ذلك بالعكس من قبل المرأة لن يرضى أحداً.

وتابعت : " أنا بشوف أن ستات كتيرة بيعرفوا يحافظوا على أسرتهم وبتيجي على نفسها كتير اوي بإعتبار الحفاظ على كيان الرجل مسؤولية المراة وليس الرجل و فيه ستات بتعتبر أزمة منتصف العمر للرجل تخريف وتهيص من الرجل لكنها لاتفضل أن تخرب هذا الكيان وتيجي على نفسها لكن أنا لا مش ممكن أعمل ده ".



