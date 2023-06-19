بفرمان من أوسوريو ..رديف الزمالك يواجه منتخب غانا الأولمبي وديا

كشف أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق عن قرار خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بشأن فريق الرديف.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك بدأ تكوين فريق الرديف منذ ثلاثة أسابيع ويتابعه خوان كارلوس أوسوريو، الذي اختار 4 أو 5 لاعبين يتدربوا مع الفريق الأول في الوقت الحالي" .

وأضاف: "هؤلاء اللاعبين يحصلون على خبرة التدريب مع الفريق الأول، وزيادة الاحتكاك والخبرات" .

واختتم: "فريق الرديف بنادي الزمالك لديه مباراة قوية جدا مع منتخب غانا الأولمبي يوم الثلاثاء المقبل، ونفسي إن قناة الزمالك تنقل الماتش لايف وتعرف جمهور الزمالك على اللاعيبة الصغيرة".

أوسوريو يصعد 10 لاعبين إلى مران الزمالك

شهدت التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة تقسيم اللاعبين لمجموعتين وتنفيذ بعض الجوانب الفنية وذلك بقيادة الجهاز الفني للفريق الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وركز الجهاز الفني على تدريب اللاعبين على التسديدات من زوايا ومسافات مختلفة، بالإضافة تنفيذ بعض الجمل الفنية قبل المباراة المقبلة أمام فاركو في كأس مصر.

وشارك في مران الزمالك عدد كبير من لاعبي قطاع الناشئين، عبدالله محمد ومحيي جمعة وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد محمود ومحمد صلاح ومحمد خضري ومصطفى شكري وكريم عبد الحق، وثنائي حراس المرمى معاذ علاء وعبد الرحمن نفاد.

كما قرر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، خوض فقرة لتدريب اللاعبين على التسديد على المرمى خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء فاركو المقبل في كأس مصر.

وتولى أحمد مجدي المدرب المساعد للفريق الإشراف على هذه الفقرة وحرص على توجيه اللاعبين.

في سياق متصل اقترب مسؤولو نادي الزمالك من تجديد عقد الثنائي سيف فاروق جعفر والتونسي حمزة المثلوثي لاعبي الفريق الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

