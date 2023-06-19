لميس جابر تكشف تفاصيل أصعب أيام حياتها.. محمد مرسي السر

قالت الكاتبة الصحفية الدكتورة لميس جابر، إن فوز مرشح الإخوان محمد مرسي بالرئاسة كان أسود أيام حياتها، وكانت حتى آخر لحظة مع أصدقائها تعتبر أن أحمد شفيق هو الفائز، وحين أخبرها وزير الثقافة السابق فاروق حسني بفوز مرسي لم تصدقه.

ابني توقف عن نزول ميدان التحرير بعد انتشار الملتحين

وأضافت لميس جابر خلال حوارها ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد أنها لم تنزل ميدان التحرير خلال 25 يناير 2011، لأنها شعرت أن الموضوع مزيف من اللحظة الأولى، كيف لشخص يدعى خالد سعيد أن يكون أيقونة الثورة، مشيرة إلى أن ابنها كان ينزل الميدان ثم توقف في رابع يوم، وحين سألته عن السبب أخبرها أنه ذهب فوجد الميدان محاطا بالملتحين.

أصبت بصمت لمدة ساعة بعد إعلان فوز مرسي ثن انفجرت في البكاء

وأشارت لميس جابر إلى أنها كانت تنتظر خسارة مرسي، وحين أعلن خبر فوزه، أصابها صمت مطبق لمدة ساعة تجمدت فيها، ثم انفجرت في بكاء مرير، وقلت لهم "البلد راحت"، لأني أعرف تاريخهم السيئ جيدا، هذا الرجل لا يمكن أن يكون رئيسًا.

وأكدت الدكتورة لميس جابر أنها حتى عام 2010 لم تعط أي خيانة من كمية الإخوان الموجودين في البرلمان، مضيفة: "في مرة كتبت مقالًا والله يرحمه عبده كمال قالي إنتي مع الإخوان ولا إيه؟".

وأضافت: "يوم الجمعة 28 يناير عام 2011 كنت ببعت فاكس ولاقيت في الشارع ناس ماشيين بسكاكين وسنج وجنازير وكرابيج"، متابعة: "أخدت بالي إنهم هاجموا أكثر من محل عدا محلين بعينهم ففهمت وعرفت إن مفيش إبداع عند الإخوان من الأربعينات".

محاولة اغتيال جمال عبد الناصر

وأردفت: "أول سيارة مفخخة استهدفت بيت النحاس، ومحاولة اغتيال النحاس عدة مرات بالموتسكلات والرشاشات أمام بيته، وقضية السيارة الجيب في عام 48"، مشيرة إلى أن محمود عبد اللطيف الذي اتهم بمحاولة اغتيال جمال عبد الناصر عند التحقيق معه تحدث عن قميص ناسف عبارة عن قميص مترصص به ديناميت ويدخل على عبد الناصر ويوصل الأسلاك ويأخذ ناصر بالحضن.