الإثنين 19 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

تكنولوجيا

مايكروسوفت تكشف أسباب انقطاع Outlook و OneDrive

بوابة الوفد الإلكترونية

 

في وقت سابق من هذا الشهر ، حصلت مجموعة تعرف باسم Anonymous Sudan على الفضل في انقطاع الخدمة الذي أدى إلى تعطيل الوصول إلى Outlook و OneDrive وعدد قليل من خدمات Microsoft الأخرى عبر الإنترنت. بعد مشاركة القليل من المعلومات في البداية حول الحادث ، أكدت الشركة في وقت متأخر من يوم الجمعة أنها كانت هدفًا لسلسلة من هجمات رفض الخدمة الموزعة. في منشور مدونة رصدته وكالة Associated Press (عبر The Verge) ، قالت Microsoft إن الهجمات "أثرت مؤقتًا" على توفر بعض الخدمات ، مضيفة أنها مصممة في المقام الأول لتوليد "دعاية" لممثل تهديد أطلقت عليه الشركة اسم Storm-1359 . بموجب اصطلاح تسمية ممثل التهديد من Microsoft ، يعد Storm محددًا مؤقتًا تستخدمه الشركة للمجموعات التي لم يتم تأسيس انتماءاتها بشكل نهائي حتى الآن.

وقالت الشركة: "لم نر أي دليل على أنه تم الوصول إلى بيانات العملاء أو اختراقها". في بيان شاركته مايكروسوفت مع وكالة أسوشيتيد برس ، أكدت شركة التكنولوجيا العملاقة أنونيموس السودان مسؤولة عن الهجمات. ليس من الواضح عدد عملاء Microsoft الذين تأثروا بالهجمات ، أو ما إذا كان التأثير عالميًا. تعتقد الشركة أن Storm-1359 قد اعتمدت على مجموعة من الخوادم الخاصة الافتراضية والبنية التحتية السحابية المستأجرة لتنفيذ عملياتها.

بدأت شركة Per Bleeping Computer ، Anonymous Sudan في تنفيذ هجمات إلكترونية في بداية عام 2023. في ذلك الوقت ، ادعت المجموعة أنها تستهدف البلدان التي تتدخل في السياسة السودانية وتروج لسياسات معادية للمسلمين. ومع ذلك ، يعتقد بعض الباحثين في مجال الأمن السيبراني أن الجماعة هي في الواقع فرع من عصابة كيلنت التابعة للكرملين ، والإشارة إلى السودان هي علم كاذب مصمم لتضليل المتفرجين العاديين. أصبح احتمال هذا الارتباط أكثر وضوحا يوم الجمعة عندما قالت أنونيموس سودان إنها تشكل "برلمان الشبكة المظلمة" مع Killnet و Revil ، وهي عصابة أخرى موالية لروسيا. كخطوة أولى في الأعمال التجارية ، هدد التحالف باستهداف نظام SWIFT ، وهو النظام المصرفي الدولي بين البنوك الذي قطعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عنه روسيا ردًا على غزوها لأوكرانيا في أوائل عام 2022.

الجريدة الورقية