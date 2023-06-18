مايكروسوفت تكشف أسباب انقطاع Outlook و OneDrive

في وقت سابق من هذا الشهر ، حصلت مجموعة تعرف باسم Anonymous Sudan على الفضل في انقطاع الخدمة الذي أدى إلى تعطيل الوصول إلى Outlook و OneDrive وعدد قليل من خدمات Microsoft الأخرى عبر الإنترنت. بعد مشاركة القليل من المعلومات في البداية حول الحادث ، أكدت الشركة في وقت متأخر من يوم الجمعة أنها كانت هدفًا لسلسلة من هجمات رفض الخدمة الموزعة. في منشور مدونة رصدته وكالة Associated Press (عبر The Verge) ، قالت Microsoft إن الهجمات "أثرت مؤقتًا" على توفر بعض الخدمات ، مضيفة أنها مصممة في المقام الأول لتوليد "دعاية" لممثل تهديد أطلقت عليه الشركة اسم Storm-1359 . بموجب اصطلاح تسمية ممثل التهديد من Microsoft ، يعد Storm محددًا مؤقتًا تستخدمه الشركة للمجموعات التي لم يتم تأسيس انتماءاتها بشكل نهائي حتى الآن.

وقالت الشركة: "لم نر أي دليل على أنه تم الوصول إلى بيانات العملاء أو اختراقها". في بيان شاركته مايكروسوفت مع وكالة أسوشيتيد برس ، أكدت شركة التكنولوجيا العملاقة أنونيموس السودان مسؤولة عن الهجمات. ليس من الواضح عدد عملاء Microsoft الذين تأثروا بالهجمات ، أو ما إذا كان التأثير عالميًا. تعتقد الشركة أن Storm-1359 قد اعتمدت على مجموعة من الخوادم الخاصة الافتراضية والبنية التحتية السحابية المستأجرة لتنفيذ عملياتها.

بدأت شركة Per Bleeping Computer ، Anonymous Sudan في تنفيذ هجمات إلكترونية في بداية عام 2023. في ذلك الوقت ، ادعت المجموعة أنها تستهدف البلدان التي تتدخل في السياسة السودانية وتروج لسياسات معادية للمسلمين. ومع ذلك ، يعتقد بعض الباحثين في مجال الأمن السيبراني أن الجماعة هي في الواقع فرع من عصابة كيلنت التابعة للكرملين ، والإشارة إلى السودان هي علم كاذب مصمم لتضليل المتفرجين العاديين. أصبح احتمال هذا الارتباط أكثر وضوحا يوم الجمعة عندما قالت أنونيموس سودان إنها تشكل "برلمان الشبكة المظلمة" مع Killnet و Revil ، وهي عصابة أخرى موالية لروسيا. كخطوة أولى في الأعمال التجارية ، هدد التحالف باستهداف نظام SWIFT ، وهو النظام المصرفي الدولي بين البنوك الذي قطعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عنه روسيا ردًا على غزوها لأوكرانيا في أوائل عام 2022.