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الإثنين 19 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

تكنولوجيا

شاشة Pixel 8 Pro تأتي مسطحة

بوابة الوفد الإلكترونية

إذا كانت عائلة Pixel Pro من Google تحظى باهتمامك لفترة من الوقت ، ولكن التفكير في استخدام هاتف بشاشة منحنية منعك من شراء Pixel 7 Pro أو Pixel 6 Pro ، فقد يكون Pixel 8 Pro مثيرًا للاهتمام. وفقًا لتقرير Android Authority الذي تم نشره يوم السبت ، ستتميز خدمة Google الرئيسية التالية بشاشة مسطحة.

بعد الكتابة الأسبوع الماضي عن ترقيات الكاميرا التي خططت لها Google لعائلة Pixel 8 ، تقول Kamila Wojciechowska المتسربة إن Pixel 8 Pro ستحتوي على لوحة OLED مقاس 6.7 بوصة مصدرها Samsung بدقة 1،344 × 2،992 وكثافة 490 بكسل لكل بوصة. إذا لم يكن لديك Pixel 7 Pro في متناول اليد ، فإن كل رقم يكون أصغر قليلاً من المواصفات التي تقدمها الرائد الحالي لشركة Google ، والتي تتميز بشاشة منحنية مقاس 6.71 بوصة بدقة 1440 × 3120 وكثافة 512 بكسل لكل بوصة. ومع ذلك ، وفقًا لـ Wojciechowska ، ستصبح شاشة Pixel 8 Pro أكثر سطوعًا ، حيث تصل إلى 1600 شمعة في ذروة السطوع - مقارنة بـ 1000 شمعة في Pixel 7 Pro - عند عرض محتوى HDR. بالإضافة إلى ذلك ، ستكون لوحة 120 هرتز قادرة على الانتقال بسلاسة أكبر بين معدلات التحديث.

بالنسبة إلى Pixel 8 ، فمن المقرر أيضًا تلقي شاشة جديدة. ومن المثير للاهتمام ، أن الجهاز سيحتوي على شاشة أصغر من تلك الموجودة في Pixel 7. تدعي Android Authority أن الهاتف سيشحن بشاشة 6.17 بوصة بدقة 1080 × 2400. هذه هي نفس دقة شاشة Pixel 7 مقاس 6.31 بوصة ، مما يعني أن الهاتف الجديد سيوفر درجة أعلى من النقاط. علاوة على ذلك ، يقال إن الشاشة تقدم 1400 شمعة في السطوع من ذروة السطوع ، ارتفاعًا من 1000 في سابقتها ، ومعدل تحديث 120 هرتز بدلاً من 90 هرتز مثل Pixel 7 و Pixel 7a. عند الحديث عن أحدث هاتف متوسط المدى من Google ، كانت هناك شائعات بأن 7a قد يكون آخر هواتف الشركة من الفئة A ، وهو ما قد يفسر سبب ظهور هاتف Pixel 8 بشاشة أصغر.

تفيد تقارير Android Authority أن كلا من Pixel 8 و 8 Pro سيحتويان على زوايا دائرية أكثر من زوج Google الحالي من الهواتف المتطورة ، مما يؤكد تقريرًا سابقًا من المسرب ستيف هيمرستوفر. من شأن هذا التغيير أن يسهل استخدامها بيد واحدة. بين شاشات العرض الجديدة ومستشعر الكاميرا الأساسي الأكبر حجمًا ، تخطط Google لتجهيز Pixel 8 و 8 Pro بهواتف الشركة الجديدة بشكل جيد. توقع ظهور المزيد من المعلومات حول الأجهزة في الأسابيع والأشهر التي سبقت إصدارها في وقت لاحق من هذا العام.

الجريدة الورقية