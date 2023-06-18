شاشة Pixel 8 Pro تأتي مسطحة

إذا كانت عائلة Pixel Pro من Google تحظى باهتمامك لفترة من الوقت ، ولكن التفكير في استخدام هاتف بشاشة منحنية منعك من شراء Pixel 7 Pro أو Pixel 6 Pro ، فقد يكون Pixel 8 Pro مثيرًا للاهتمام. وفقًا لتقرير Android Authority الذي تم نشره يوم السبت ، ستتميز خدمة Google الرئيسية التالية بشاشة مسطحة.

بعد الكتابة الأسبوع الماضي عن ترقيات الكاميرا التي خططت لها Google لعائلة Pixel 8 ، تقول Kamila Wojciechowska المتسربة إن Pixel 8 Pro ستحتوي على لوحة OLED مقاس 6.7 بوصة مصدرها Samsung بدقة 1،344 × 2،992 وكثافة 490 بكسل لكل بوصة. إذا لم يكن لديك Pixel 7 Pro في متناول اليد ، فإن كل رقم يكون أصغر قليلاً من المواصفات التي تقدمها الرائد الحالي لشركة Google ، والتي تتميز بشاشة منحنية مقاس 6.71 بوصة بدقة 1440 × 3120 وكثافة 512 بكسل لكل بوصة. ومع ذلك ، وفقًا لـ Wojciechowska ، ستصبح شاشة Pixel 8 Pro أكثر سطوعًا ، حيث تصل إلى 1600 شمعة في ذروة السطوع - مقارنة بـ 1000 شمعة في Pixel 7 Pro - عند عرض محتوى HDR. بالإضافة إلى ذلك ، ستكون لوحة 120 هرتز قادرة على الانتقال بسلاسة أكبر بين معدلات التحديث.

بالنسبة إلى Pixel 8 ، فمن المقرر أيضًا تلقي شاشة جديدة. ومن المثير للاهتمام ، أن الجهاز سيحتوي على شاشة أصغر من تلك الموجودة في Pixel 7. تدعي Android Authority أن الهاتف سيشحن بشاشة 6.17 بوصة بدقة 1080 × 2400. هذه هي نفس دقة شاشة Pixel 7 مقاس 6.31 بوصة ، مما يعني أن الهاتف الجديد سيوفر درجة أعلى من النقاط. علاوة على ذلك ، يقال إن الشاشة تقدم 1400 شمعة في السطوع من ذروة السطوع ، ارتفاعًا من 1000 في سابقتها ، ومعدل تحديث 120 هرتز بدلاً من 90 هرتز مثل Pixel 7 و Pixel 7a. عند الحديث عن أحدث هاتف متوسط المدى من Google ، كانت هناك شائعات بأن 7a قد يكون آخر هواتف الشركة من الفئة A ، وهو ما قد يفسر سبب ظهور هاتف Pixel 8 بشاشة أصغر.

تفيد تقارير Android Authority أن كلا من Pixel 8 و 8 Pro سيحتويان على زوايا دائرية أكثر من زوج Google الحالي من الهواتف المتطورة ، مما يؤكد تقريرًا سابقًا من المسرب ستيف هيمرستوفر. من شأن هذا التغيير أن يسهل استخدامها بيد واحدة. بين شاشات العرض الجديدة ومستشعر الكاميرا الأساسي الأكبر حجمًا ، تخطط Google لتجهيز Pixel 8 و 8 Pro بهواتف الشركة الجديدة بشكل جيد. توقع ظهور المزيد من المعلومات حول الأجهزة في الأسابيع والأشهر التي سبقت إصدارها في وقت لاحق من هذا العام.