فيتوريا: حققنا كل أهدافنا خلال معسكر يونيو..ونستعد لأمم أفريقيا بقوة

علق البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على مواجهة الفراعنة أمام جنوب السودان في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على إستاد القاهرة الدولي.

إقرأ أيضًا..





وقال فيتوريا في تصريحات للمؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم عقب انتهاء ودية جنوب السودان : " حققنا فوزًا مستحقا على جنوب السودان بثلاثة أهداف وكنا الأفضل ".

وأضاف مدرب منتخب مصر: ""معسكر يونيو أنتهي بنجاح كبير وحققنا كل أهدافنا وتأهلنا لأمم أفريقيا كأول المجموعة وشاهدنا جميع اللاعبين الجدد ومتفائلين بالمرحلة المقبلة ".

وتابع فيتوريا : " يفصلنا ستة أشهر على إنطلاق نهائيات كأس الأمم الأفريقية وسنستعد لها بقوة ".

وأتم حديثه قائلًا: " سنلعب مباريات ودية قوية حتي يكون اللاعبين في أعلي مستوي قبل انطلاق أمم أفريقيا ".

حقق منتخب مصر الاول لكرة القدم فوزًا كبيرا على نظيره منتخب جنوب السودان بثلاث أهداف نظيفة تقدم مصطفى فتحي، بالهدف الأول للفراعنة في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، بعدما استغل تمريرة زميلة كهربا، ليضعها في شباك حارس جنوب السودان.

فيما ضاعف كهربا النتيجة في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول، بعدما صوب الكرة لتسكن شباك المنتخب الجنوب سوداني.

فيما أحرز محمود حسن تريزيجيه الهدف الثالث في الدقيقة 72، بعدما استغل الكرة العائدة من حارس مرمى جنوب السودان خميس دانيا، بعد عرضية الجناح المصري حسين الشحات، ليضعها بسهولة الشباك.

موعد مباراة مصر القادمة بعد ودية جنوب السودان



يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لاستئناف مشواره في التصفيات الأفريقية بعد ضمان تأهله إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023 .

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره منتخب أثيوبيا يوم الإثنين الموافق 4 سبتمبر في إطار منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا .



وكان منتخب مصر حسم تأهله إلى نهائيات أمم إفريقيا بعد الفوز على غينيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على الملعب الكبير بمراكش، وجاءت أهداف الفراعنة في المباراة عن طريق محمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد.

لمتابعة المزيد من الأخبار بقسم الرياضة عبر بوابة الوفد الإلكترونية اضغط هنا..