لاعبو الزهور يحصدون ثلاث ميداليات في بطولة الفراعنة الدولية لجمباز الايروبيك

اختتمت بطولة الفراعنة الدولية لجمباز الايروبيك والتي أقيمت خلال الفترة من 15 الى 18 يونيو الحالي على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

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واستطاع ابطال نادي الزهور والمنتخب الوطني للجمباز حصد ثلاث ميداليات بواقع ذهبية وفضيتين في منافسات البطولة.

حيث توج الثنائي المكون من عمر وليد مرجان وملك إيهاب بالميدالية الذهبية في منافسات الزوجي الدرجة الثانية.

فيما احرزت نورا الحناوي الميدالية الفضية، خلف لاعبة سلوفاكيا الينا يكنوڤا التي توجت بالذهبية، في منافسات الفردي انسات الدرجة الاولي.

وفي منافسات فردي الرجال الدرجة الثانية، تمكن عمر مرجان من الفوز بالميدالية الفضية.

ويشهد نادي الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش تطور كبير في رياضة جمباز الايروبيك التي اهتم بها النادي منذ فترة.

تفاصيل بطولة الفراعنة الدولية لجمباز الايروبيك

ينظم الاتحاد المصري للجمباز فعاليات بطولة كأس الفراعنة الدولية للجمباز الفني رجال وسيدات وجمباز الأيروبك، في الفترة مابين 3 وحتى 9 ديسمبر المقبل بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وشارك فى النسخة الحالية من البطولة 9 دول إلى جوار مصر ليصبح عدد المشاركين في البطولة 10 دول وهي: مصر والمجر والبرتغال وتونس وسوريا واليمن وقبرص و الهند وقطر وجورجيا.



وتضم البطولة 535 لاعبا ولاعبة بواقع 185 مشارك في الجمباز الفني و 350 مشارك في الأيروبيك، على أن تصل الوفود المشاركة في البطولة إلى القاهرة يوم 2 ديسمبر المقبل.

وتعتبر البطولة هذه ، استكمالًا لسلسلة منافسات الفراعنة الدولية آلتي تنظمها مصر بداية من بطولة "كاس الفراعنة" الأولى لجمباز الايروبيك والتي أقيمت بالغردقة نوفمبر 2019 ومن بعدها بطولة الفراعنة للجمباز الايقاعي 2020

ثم بطولة الفراعنة 2021 والتي ضمت نسختها الجمباز الفني . حتى هذه النسخة التي تقام خلال ايام علي الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وأشار إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز ، إلى انه منذ بداية النسخة الاولى من كاس الفراعنة فى 2019 تم التواصل مع الاتحاد الدولي للعبة لاعتماد لتكون البطولة سنوية في إقامتها.

وأضاف ، أن الاتحاد المصري للجمباز يعمل بكامل جهده لتجهيز ابطال رياضيين واعدين من اجل المشاركة في البطولات الدولية والقارية لتحقيق افضل النتايج على المستويين القاري والدولي حيث تعد هذه البطولة فرصة ذهبية توفر الاحتكاك القوي للاعبي المنتخبات الوطنية.