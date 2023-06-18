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الإثنين 19 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

النظر إلى الشمس يسبب حروق للعين في هذه الحالة.. طبيب يحذر

تأثير الشمس على العيون
تأثير الشمس على العيون

حذر أخصائي طب وجراحة العيون من أن النظر طويلًا إلى الشمس يسبب إصابة العيون بحروق، مشيرًا إلى أنه إذا كان الشخص في القطب الشمالي، فإن التعرض المطول لأشعة الشمس قد يؤدي إلى التهاب العين، ما يسبب الألم وتدمع العينين، وانخفاض حدة البصر.

 

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تأثير الشمس على العيون

ووفقًا لما ذكره موقع Gazeta.Ru ، أكد الطبيب أن التطور منح الإنسان حماية من تأثير الضوء، حيث يدير رأسه لا إراديا من الضوء الساطع أو يغمض عينيه، وتصغر حدقة العين إلى أدنى حد ممكن وتتلاشى صبغة الشبكية.

تأثير الشمس على العيون

ويشير الطبيب إلى أن النظارات الشمسية تجعل التواجد في الأماكن المفتوحة في الأيام الصافية مريحًا، ولكن يجب أن توفر هذه النظارات وقاية من الأشعة فوق البنفسجية.

 وتقسم النظارات الشمسية إلى خمس فئات من مرشحات (فلاتر) الحماية من الصفر إلى الدرجة الرابعة. الفئة الرابعة تسمح بمرور 5-8 % من الضوء، أما الفئة 0 فتسمح بمرور 90-100 % من الضوء، موصيًا الأطفال باستخدام النظارات الشمسية منذ الطفولة لتجنب الإصابة بإعتام عدسة العين في مرحلة البلوغ.

وأضاف طبيب العيون: "عندما يلعب الطفل الصغير في الرمل أو على الشاطئ تتعرض عيناه لتأثير أشعة الشمس المنعكسة، وإذا أخذنا بالاعتبار ان حدقات عيون الأطفال أوسع، فإن الأجزاء الطرفية للعدسة تتعرض إلى المزيد من الأشعة، حيث تلحق الأشعة فوق البنفسجية أضرارا في بروتين العدسة (البلورات) لا رجعة فيها، ما يؤدي إلى تطور إعتام العدسة مبكرا في مرحلة البلوغ".

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