محمد الباز يستنكر تصوير امتحانات الثانوية وتسريبها.. جريمة (فيديو)

قال الإعلامي محمد الباز، إن الناس ما زالت تتحدث عن تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة اليوم"، موضحًا أن تسريب الامتحان شيء وأن يكون هناك طالب صور الامتحان وسربه فهذا أمر آخر.

وقال محمد الباز، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم: "الثانوية العامة مهما يغيروا نظامها أو طريقة الأسئلة تظل نقطة مفصلية في حياة الأسر المصرية والطلاب".

وأضاف محمد الباز: "تسريب الامتحان معناه تسريب جماعي، يعني خرج من الغرف المحصنة المؤمنة والناس عرفته قبل ما يوصل للطلاب".

تصوير الامتحان اللي بيحصل عبارة عن جريمة

وتابع : "تصوير الامتحان اللي بيحصل عبارة عن جريمة منقدرش نقول عليه تسريب، في ناس تقول إن الامتحان اتنشر قبل اللجنة، لو كده يبقى تسريب"، مشيرا إلى أن بيان وزارة التربية والتعليم أكد تداول الورقة قبل بدء الامتحان، لكن أكد أن الورقة غير صحيحة وليس لها علاقة بمادة امتحان اليوم.



ونقل الإعلامي محمد الباز، تعليق شادي زلطة، متحدث وزارة التعليم، على واقعة التسريب قائلًا: "متحدث الوزارة يقول إن هذا ليس تسريبًا، والورقة تم تداولها بعد بداية الامتحان بنصف ساعة، وتم ضبط الطلاب الذين سربوا ورقة الامتحان".

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل ما يتم تداوله عبر جروبات الغش بشأن تسريب امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2023 على تليجرام، وأكدت وزارة التربية والتعليم أن تسريب امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2023 على تليجرام ليس له وجود من الصحة.

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة 203 من اتباع جروبات الغش التي تروج إلى تسريب امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2023 على تليجرام أو تسريب أي أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 بمقابل مادي.

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن يتم تطبيق القانون في حالة تسريب امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2023 على تليجرام أو أي تسريبات أخرى خاصة بامتحانات الثانوية العامة 2023، مشيرة إلى أن جميع الأسئلة المتداولة غير صحيحة ولا علاقة لها بامتحان اليوم، وكافة ما يتم تداوله بشأن تسريب امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2023 على تليجرام غير صحيح.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا يستطيع أي شخص الوصول لورقة الامتحان قبل بدء اللجان، لذلك لا يستطيع أي شخص تسريب امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2023 على تليجرام أو غيره من مواقع الغش الإلكتروني، لافتة أن جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 مؤمنة بالكامل بواسطة الجهات السيادية.

وفي هذا الإطار تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني دائما على التصدي لكل محاولات الغش الإلكتروني أو محاولات تصوير أسئلة الامتحانات وتطبيق قانون الغش عليهم.

وجدير بالذكر أن انطلاق صباح اليوم الأحد امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2023، حيث وجة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة وهامة لطلاب الثانوية العامة 2023 قبل بدء امتحان اللغة العربية، اليوم الأحد.