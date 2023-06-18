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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

رسالة مؤثرة من حاج سوري أمام الكعبة.. كتب وصيته قبل وفاته بـ3 ساعات

الحاج محمد حامد
الحاج محمد حامد

رسالة صوتية من حاج سوري انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، وذلك قبل وفاته بـ3 ساعات في مكة المكرمة، لأداء مناسك فريضة الحج.

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رسالة مؤثرة من حاج سوري أمام الكعبة

وكتب الحاج محمد حامد، وصيته قبل وفاته وكأنه يشعر أن أجله قد اقترب، قائلا مخاطبا ابنه: "بسم الله الرحمن الرحيم، يا محمود يا ابني، الله يعطيك العافية".

وصية الحاج 

وتابع الحاج السوري: “يا ابني إن متت، الموت حق، أنا مسامح جميع أمة محمد، جميع أمة محمد مسامحهم وإذا حد قال لكم إنه لي دين عند بيكم، وفوه، وأنا رضيان عنكم يا با اني، سامحني انت وأخواتك، وأمك وخالتك”. 

وواصل في وصيته: "أنا الحمد لله يا ابني بتشكرك وبتكشر أخواتك، والموت حق، وانت مكفل بالجامع من بعدي، انت واخواتك بتبيعوا الأراضي اللي حوالين الضيعة وبتكملوا الجامع يا بانتي ما تشحدوا من حدا". 

وأكمل الحاج في وصيته الهاتفية قبيل وفاته: “والدار اللي اسا عمرتها هذه وقف لوجه الله، ما بتاخدوا إيجار، ودار الجامع بتضل للجامع، والبنات  ما بتحرموهن من حقن، الله يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته”.

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