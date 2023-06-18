التصوير أمام الكعبة أمر غريب.. الأزهر يعلق

التقاط الصور التذكارية بجوار الكعبة، وتصوير مشاهد من طواف الحجاج حول الكعبة المشرفة، أصبحت العادت المنتشرة بين الحجاج، ويفعل بعض الحجاج هذه المظاهر من أجل التباهي.

صور تذكارية للحجاج بجوار الكعبة أمر غريب

وتصوير زجاجات مياه زمزم في صحن الكعبة من الأمور التي لا تصح، كل هذه المشاهد التى انتشرت فى الأعوام الماضية بين الحجاج.



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والاهتمام بالروحانيات هو الشئ الأفضل، ومنع التقاط الصور، ولا يحجب أن يكون هناك تزاحم بين الحجاج فى رفع أوراق بأسماء أصدقائهم لإرسالها لهم وسيلة للحفاظ على قدسية المكان.

سليفي أمام الكعبة

وعلق الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف في مصر، على تصوير الحجاج أنفسهم أمام الكعبة، مستنكرًا انشغال بعض زوار بيت الله الحرام بتصوير أنفسهم أثناء أداء فريضة الطواف، مشددًا على أن الروحانيات في هذا المكان أفضل من تصوير أنفسهم، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع قناة "صدى البلد".

وأوضح أنه لا يصح أن يكون ظهر الحاج موجهة إلى الكعبة، مؤكدًا أن توجيه الشخص وجهه نحو الكعبة أثناء التواجد في الصحن، من الأدب مع الله، موضحًا أنه من الأدب في صحن الكعبة أن يكون وجهنا للكعبة.

وأضاف أن انشغال بعض زوار بيت الله الحرام بتصوير أنفسهم أثناء أداء فريضة الطواف هو امر عجيب ويجب أن يكون الاهتمام بالروحانيات في هذا المكان، ولا يصح أن يكون هناك انشغال من قبل البعض بتصوير أنفسهم.

وأشار إلى أن الطواف بمثابة صلاة، مستنكرًا المشاهد التي تحدث أثناء الطواف حول الكعبة، متسائلًا: "ينفع وأنا بصلي أخرج من الصلاة أصور نفسي"، موضحًا أن النبي يؤكد أن الطواف صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام.

ونوة بأن من يتكلم في الطواف، لا يتكلم إلا بخير بمعنى الذكر والشكر والتسبيح، وجاء ذلك خلال تصريحات تلفزيوينة له عبر شاشة "صدى البلد".

أكدت جمعية "سقيا الماء" بمنطقة مكة المكرمة مواصلة تنفيذ برامج "سقيا المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام" بتوفير 20 مليون عبوة من المياه النقية والباردة خلال العام، بالإضافة إلى اعتمادها قرابة 8 ملايين عبوة لبرنامج سقيا الحجاج، و8 برادات للحجاج في عرفة ومزدلفة، فضلاً عن عدد المستفيدين من برامج السقيا في منافذ الحرم المكي بأكثر من 3 ملايين مستفيد.