بتروجت يدعم سيدات تنس الطاولة بلاعبة الزمالك فرح عبد العزيز

حصل مجلس إدارة نادي بتروجت على توقيع اللاعبة الدولية فرح عبد العزيز، لتنضم إلى صفوف الفريق البترولي، قادمة من نادي الزمالك، في صفقه انتقال حر.



وأعلن مجلس إدارة بتروجت الحصول على خدمات لاعبة نادي الزمالك لتدعيم فريق السيدات لتنس الطاولة، في مهمته للموسم القادم، فى المنافسة على لقب الدوري المصري .

الجدير بالذكر أن اللاعبة فرح عبد العزيز حصلت على العديد من البطولات، وحققت الكثير من الإنجازات، وفازت بالميداليات في البطولات الأفريقية، وكذلك بطولة البحر المتوسط، وغيرها من البطولات المحلية والعربية، سواء على المستوى الفردي أو الفرق مع نادي الزمالك ومنتخب مصر، كما تأهلت من قبل لأولمبياد ريو دي جانيرو ٢٠١٦ وطوكيو ٢٠٢٠.

وحصل فريق سيدات بتروجت على المركز الثاني في بطولة الدوري العام عن الموسم المنتهي خلف النادي الأهلي، وفاز هذا الموسم ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، بعد اعتذار ناديي الأهلى والزمالك، والتى أقيمت في نيروبي بدولة كينيا فى شهر مايو ٢٠٢٣.

بتروجت يضم سارة عبدالعزيز الحاكم من الأهلي لتدعيم تنس الطاولة

وكان نادي بتروجت قد أعلن في وقت سابقعن التعاقد مع سارة عبد العزيز الحاكم من النادي الأهلي، لتدعيم فريقي تنس الطاولة للسيدات بالنادي البترولي، للمنافسة بشكل قوي على كافة البطولات في الموسم المقبل.

وتعد سارة الحاكم إحدى اللاعبات المميزات في تنس الطاولة رغم صغر سنها، فلقد حققت إنجازات كبيرة في الفترة الماضية، وتعتبر منافس قوي لهنا جودة لاعبة النادي الأهلي.

يذكر أن سارة الحاكم أول لاعبة مصرية وعربية وأفريقية تحقق بطولة العالم تحت ١٢ سنة، والتي أقيمت في الصين عام ٢٠١٥، وحصلت على المركز الأول في بطولة أفريقيا ٢٠١٩، التي أقيمت في غانا.

ويسعى نادي بتروجت إلى إبرام عدد من الصفقات المميزة في الفترة المقبلة، ليظهر فريق السيدات بمستوى مميز في بطولة الدوري الممتاز، واحتلال مركز متقدم وسط كبار اللعبة في مصر.

وكان فريق سيدات بتروجت لتنس الطاولة، قد حصد المركز الثاني في بطولة الدوري الممتاز، بعد مباراة ماراثونية الذي توج باللقب في النهاية، وحل الفريق البترولي ثانيا، في ظهوره الأول بالدوري.