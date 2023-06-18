وظائف شاغرة بهيئة السوق المالية السعودية.. لحملة المؤهلات العليا

طرحت هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية، عدد من الوظائف الإدارية، والقانونية، والمالية الشاغرة للرجال والنساء من حملة المؤهلات العليا" البكالوريوس فأعلى.

وأوضحت هيئة السوق المالية السعودية أن وظائفها المعلنة متاحة في عدد من التخصصات منها:

أخصائي (إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب).

أخصائي (إدارة الأبحاث).

أخصائي (إدارة المشتريات والعقود).

المجالات المطلوبة

- إدارة الأعمال.

- القانون.

- الأنظمة.

- الإدارة المالية.

- المالية.

- المحاسبة.

- الاقتصاد.

شروط التقديم على وظائف هيئة السوق المالية السعودية

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية. أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه أو ما يعادلها. أن يكون المتقدم متوفر لديه المهارات والخبرات المحددة لكل وظيفة. أن تكون الشهادة أو معادلة صادرة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية. أن يجتاز المتقدم الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية. أن يجتاز المتقدم المقابلات الشخصية. أن يكون المتقدم متفرغ تفرغ تام.

رابط التقديم على وظائف هيئة السوق المالية السعودية

وأشارت هيئة السوق المالية السعودية إلى أن التقديم يبدأ من اليوم الأحد الموافق 29 ذو القعدة 1444هـ/ 18 يونيو 2023م، ويستمر حتى يوم الخميس 4 ذو الحجة 1444هـ/ 22 يونيو 2023، وذلك عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط https://careers.cma.org.sa/ar/job-search-results/

هيئة السوق المالية السعودية

يذكر أن السوق المالية في السعودية نشأت ببدايات غير رسمية في الخمسينات، واستمر الوضع كذلك إلى أن وضعت الحكومة التنظيمات الأساسية للسوق في الثمانينات، وبموجب"نظام السوق المالية" الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ تأسست هيئة السوق المالية، وهي هيئة حكومية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.

وتتولى الهيئة الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة به، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية من الأعمال غير المشروعة في السوق.