منة فضالي تطالب جمهورها بالدعاء لوالدتها

أعلنت الفنانة منة فضالي تعرض والدتها لأزمة صحية، دخلت على اثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات.

وشاركت منة فضالي جمهورها صورة لوالدتها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وعلقت قائلة: "أمي داخله الرعاية أدعولها ربنا يشفيكي يا أمي ويخليكي ليا وميحرمنيش منك أبداً".

وكانت شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع بموقع الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.



وبدت الفنانة منة فضالي بإطلالة صيفية لافته، حيث ارتدت فستان قضير فضفاض، صمم من قماش ناعم، باللون البينك الفاتح، لتبدو كالزهرة في بستان الزهور.



واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل ناعم ولم تتكلف بوضع المكياج بل اكتفت بوضع لمسات ناعمة من المكياج الطبيعي المتناغم مع لون بشرتها الخمرية ولون البينك في الشفاه.

منة فضالي



ونجحت الفنانة منة فضالي ان تسير على خطى أحدث صيحات الموضة باسلوب يتناغم مع طبيعة شخصيتها المرحة والمحبه للحياة؛ لتنوع بين الكاجوال والكلاسيك والمودرن.

منة فضالي

منه فضالي

ولدت في القاهرة تخرجت من كلية سياحة وفنادق، ظهرت لأول مرة على الشاشة في مسلسل أين قلبي في عام 2002،[4] وأعقبته بالاشتراك في مسلسل الناس في كفر عسكر من إخراج نادر جلال. شاركت في مسلسل حمزة وبناته الخمسة، ومسلسل عفاريت السيالة في عام 2004.

كشفت خلال استضافتها ببرنامج “شيخ الحارة” على قناة القاهرة والناس في 18 مايو 2018، أنها تزوجت دون علم والدتها من الملحن محمد ضياء. وانفصلت عنه بعد زواج دام حوالي 7 أشهر فقط.

منة فضالي

وكانت أشعلت الفنانة منة فضالي الساحة الفنية بمفاجأة من نار أدهشت الجميع بشأن حياتها الشخصية، وذلك بسبب تصريحها في أحد البرامج التلفزيونية عن حملها الذي أجهضته بكامل إرادتها في الشهور الأولى لها.

منة فضالي

منة فضالي تثير الجدل " كنت حامل وقررت أن أسقط نفسي":

أشارت الفنانة منة فضالي في حديثها من خلال ظهورها في برنامج "صدى الملاعب" مع الإعلامي مصطفى الأغا، برفقة الفنانة مي كساب، وعلقت قائلة: "هناك سر لم أعلن عنه من قبل وللمرة الأولى أبوح به، وهو أنني كنت حامل أثناء زواجي، ومع الخلافات والمشاكل التي تحدث قررت أن أسقط نفسي في الشهور الثلاثة الأولى حتى لا يكون هناك أي ربط أو اتصال بيني وبين والد الطفل".

منة فضالي

منة فضالي تكشف حقيقة شخصية المخرج محمد سامي داخل اللوكيشن:

ووضحت الفنانة منة فضالي تفاصيل أجواء العمل مع المخرج محمد سامي، وعن حقيقته داخل اللوكيشن، معلقة: "محمد سامي مخرج مميز ومش بيعامل حد وحش في اللوكيشن".

وتابعت: "بالعكس هو بيساعد كل اللي في اللوكيشن من أصغر فرد، وهو يتعرض للظلم في أوقات كثيرة، ومبسوطة إن شخصية نرجس في جعفر العمدة حققت نجاحًا كبيرًا وعلمت مع الناس، كنت خايفة من الشخصية دي لأنني للمرة الأولى أقدم دورًا كوميديًا وكنت خايفة يكون دمي تقيل".

منة فضالي

منة فضالي وعملية تجميل خاطئة

أكدت الفنانة منة فضالي أثناء حديثها في برنامج "صدي الملاعب" قائلة: "اللي تابع المسلسل هيعرف إني من المفترض أنني قمت بعملية تجميل خاطئة في روكسي وأصبحت شفتي بهذا الشكل".

منة فضالي عن دورها: "لا أؤمن بالأعمال والسحر والشعوذة واعتبرها تفاهة"

أضافت الفنانة منة فضالي أيضًا عن دورها وكواليس مسلسل جعفر العمدة، معلقة: "مليش علاقة بالسحر والأعمال مطلقًا مثلما كانت تؤمن شخصية نرجس في جعفر العمدة، لا أؤمن بالأعمال والسحر والشعوذة واعتبرها تفاهة"، وسعيدة أن الناس في الشارع بينادوني بـ "نرجس".

منة فضالي

منة فضالي تكشف أصعب مشهد مر عليها بمسلسل جعفر العمدة:

ولفتت الفنانة منه فضالي أثناء حديثها أيضًا: "أن كان أصعب مشهد لي في مسلسل جعفر العمدة، لما بجهض نفسي لإني بعدها بتحول بشكل غريب حتى الهزار ما بيبقاش زي الأول".