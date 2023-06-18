منتخب مصر يقسو على جنوب السودان بثلاثية نظيفة

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره جنوب السودان بثلاث أهداف نظيفة، في المواجهة الودية التي شهدها ستاد القاهرة الدولي.

ويبحث البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لـ منتخب مصر ، عن خوض مباريات ودية لتقدم الفراعنة في التصنيف الدولي خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل المباراة

نجح مصطفى فتحي، جناح منتخب مصر تسجيل الهدف الأول للفراعنة في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، بعدما استغل تمريرة زميلة كهربا، ليضعها في شباك حارس جنوب السودان.

فيما ضاعف كهربا النتيجة في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول، بعدما صوب الكرة لتسكن شباك المنتخب الجنوب سوداني.

بينما أضاع منتخب جنوب السودان فرصة محققة للتهديف، بعدما أنفرد المهاجم فلانتينو بحارس الفراعنة محمد صبحي لكن لم ينجح في التسجيل بعد تألق الحارس المصري.

وأهدر بيتر شول هدف محقق اَخر في الدقيقة 69 من زمن الشوط الثاني والمباراة، بعدما تلقى كرة من ركلة ركنية لكن الكرة ارتفعت عن العرضة، في غفلة من خط الدفاع المصري.

فيما أحرز محمود حسن تريزيجيه الهدف الثالث في الدقيقة 72، بعدما استغل الكرة العائدة من حارس مرمى جنوب السودان خميس دانيا، بعد عرضية الجناح المصري حسين الشحات، ليضعها بسهولة الشباك.



وبدأ فيتوريا المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: محمد صبحي.

بينما في خط الدفاع: بيكهام، ياسر إبراهيم، على جبر، أحمد فتوح.

فيما خط الوسط، يتكون من: مهند لاشين، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو.

والهجوم: محمود حسن تريزيجيه، مصطفى فتحى، محمود كهربا.

بينما جاءت دكة البدلاء كالتالي: محمد أبو جبل وهشام صلاح ومحمود مرعي ومحمد حمدي.

وأيضًا: محمد هاني ومروان عطية وأحمد عبد القادر وغنام محمد ومحمد رضا بوبو وحسين الشحات وأحمد ياسر ريان.

الجدير بالذكر أن الفراعنة نجحوا في التأهل رسميًا لنهائيات الكان "كأس الأمم الإفريقية" 2023، والمقرر انطلاقها في يناير 2024 بكوت ديفوار.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في وقت لاحق عن سبب تأجيل البطولة، وذلك بسبب تأثير الأمطار الغزيرة على الملاعب، التي ستُلعب عليها البطولة في كوت ديفوار.

وكان المنتخب السنغالي "أسود التيرانجا" قد حققوا لقب البطولة في نسختها الماضية لعام 2021 بالكاميرون، بعدما فاز على نظيره المصري في المباراة النهائية.

وكانت نسخة 2021 بالكاميرون قد واجهت عدد من الانتقادات بسبب الظروف التي واجهت البطولة وسوء البنية التحتية في البلاد الكاميرونية.