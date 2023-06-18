نيفين الكيلاني: وزارة الثقافة حريصة على رعاية الموهوبين من أبنائنا في حي الأسمرات

شاركت باحتفالية "صندوق تحيا مصر" لدعم الأُسر الأولى بالرعاية بالأسمرات

شاركت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بالاحتفالية التي نظمها "صندوق تحيا مصر" لدعم الأُسر الأولى بالرعاية بحي الأسمرات، وذلك بالمدينة الشبابية بحي الأسمرات، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية وأمين "صندوق تحيا مصر"، اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

وزراء الثقافة و التضامن والتنمية المحلية و مستشار رئيس الجمهورية وأمين "صندوق تحيا مصر" ومحافظ القاهرة

رؤية الجمهورية الجديدة

قالت وزيرة الثقافة في كلمتها: "يعكس الدور التنموي الرائد الذي يقوم به "صندوق تحيا مصر"، رؤية الجمهورية الجديدة في الارتقاء بالمصريين، ونشر قيم ثقافتنا الأصيلة، ومن بينها قيم التسامح والتضامن، ومد يد العون والتكافل لكل من يعيش على أرض مصرنا الحبيبة، وهذا يثبت أن رؤية الجمهورية الجديدة في التنمية المستدامة هي رؤية فريدة ومتميزة.

وزيرة الثقافة



وأضافت: "نلتقي جميعًا اليوم وسط أهلنا في حي الأسمرات الشاهد على ما حققته مصر من حياة كريمة لأبنائها، والوقوف معهم ليعيشوا بكرامة في وطنهم الذي يستحق أن نبذل الغالي والنفيس ليكون في مصاف البلدان المتقدمة، نلتقي معهم لنعلن رسالة مصر في مد يد العون لكل مصري شريف يشارك في بناء بلده والارتقاء بنفسه وأبنائه، وهذا ما يؤكده فخامة رئيس الجمهورية دوماً بأن مصر لا تنسى أبناءها، وأن التعمير والبناء يبدأ من الإنسان المصري وهو الذي سيجني ثماره ويحصد نتائجه".



وأكدت وزيرة الثقافة، أن الوزارة حريصة على رعاية الموهوبين من أبنائنا في حي الأسمرات، ولقد كان لهذه الرعاية نتائجها المثمرة في تشكيل وجدانهم، وبناء وعيهم، وتعزيز هوية مصر التي نعتز بها جميعًا، وسوف تستمر الوزارة في تقديم خدماتها الثقافية من خلال مراكزها الثقافية ومن بينها قصور الثقافة، فهذه رسالة الوزارة السامية التي تتماس مع رؤية الدولة ، وسوف تُسخر الوزارة كل طاقتها لخلق جيل جديد ينطلق إلى العالم متسلحًا بالعلم والمعرفة والإيمان.

صُنع بأيادٍ مصرية لأغراض مصرية ووطنية

من ناحيتها، قالت وزيرة التضامن: "إن الشراكة تحت مظلة "صندوق تحيا مصر"، هذا الصندوق الوطني الذي صُنع بأيادٍ مصرية لأغراض مصرية ووطنية، يُمثل نقلة نوعية في مضمار العمل التنموي والتكافلي "، وعبرت عن سعادتها بالتعاون مع كافة الوزارات، لأننا في مرحلة تكاتف من أجل بناء الوطن.

كما استعرضت وزيرة التضامن، عدداً من المبادرات والأنشطة التى نظمتها الوزارة، بالتعاون مع "صندوق تحيا مصر"، ومؤسسات المجتمع المدني، ووجهت التحية لكافة الشركاء في هذه المبادرة.

وقال هشام خليفة، مدير برامج الحماية الاجتماعية بصندوق تحيا مصر : " نحتفل اليوم بعدد من المبادرات المنفذة من خلال "صندوق تحيا مصر"، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسات المجتمع المدني، والتي تأتي استمراراً لخطة الصندوق لتنفيذ برامج ومبادرات الحماية الاجتماعية، وتقديم كافة أشكال الدعم للأُسر الأولى بالرعاية.



وأضاف: "إن المبادرات والخدمات التي تُقدم للمواطنين هي من إنتاج شراكة حقيقية بين كافة مؤسسات الدولة، لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وذلك امتداداً لشعار صندوق تحيا مصر "نتشارك".



وأضاف: تنطلق اليوم أكبر حملة لدعم الأُسر الأولى بالرعاية ضمن أنشطة مبادرة "دكان الفرح"، التي واصلت على مدار أعوام في إدخال الفرحة بأكثر من مليون بيت في مصر، واليوم نحتفل معاً بتيسير زواج أكثر من 100 فتاة من بناتنا تُمثلن أكثر من خمس محافظات، حيث نُقدم لهن مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأجهزة الكهربائية والمفروشات، إلى جانب تقديم أكثر من 22 كرسياً متحركاً ما بين كراسي كهربائية وعادية، إلى مجموعة من ذوي القدرات الخاصة، إلى جانب تنفيذ العديد منوالمبادرات المجتمعية.

تضمن الحفل "افتتاح معرض "دكان الفرحة" لتوزيع الملابس على الأسر الأولى بالرعاية، وتسليم كراسي لذوي القدرات الخاصة، وتفقد مكتبة الطفل والأنشطة المقدمة بها، إلى جانب معرض للملابس، وحفل للعرائس، كما تم عرض فيلم وثائقي عن آخر إنجازات "صندوق تحيا مصر"، وكورال أطفال وزارة الشباب والرياضة، واختتم الحفل بفقرة غنائية للفنان "إيهاب توفيق" والتي قدم خلالها عدداً من أجمل أغانيه".