كرواتيا وإسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية.. القناة الناقلة وحكم المباراة

يستضيف ملعب "فينورد" مباراة كرواتيا ضد إسبانيا مساء اليوم الأحد، فى نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية 2023، ما جعلها تتصدر مؤشر البحث العالمي جوجل.

يلعب منتخب كرواتيا مباراة اليوم أمام إسبانيا، بحثًا عن المجد بالحصول على النجمة الأولى من دوري الأمم الأوروبية بقيادة النجم لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني.

وصعد منتخب كرواتيا إلي نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعد الإطاحة بمنتخب هولندا والفوز عليه بنتيجة 4-2 في مباراة مثيرة بالدور النصف النهائي.

فيما أطاح المنتخب الإسباني بنظيره الإيطالي بهدف نظيف، فى نفس الدور من المسابقة القارية، ولم يحصل كلا المنتخبين على لقب دوري الأمم الأوروبية من قبل، ولكن جاء المنتخب الإسباني في الوصافة عام 2021.

حكام مباراة كرواتيا ضد إسبانيا

ويدير مباراة كرواتيا ضد إسبانيا في نهائي المسابقة القارية 2023، الحكم الألماني فيليكس زواير.

وسيعاون زواير الألمانيان ستيفان لوب وماركو أشمولر كحكمين مساعدين، والسلوفاكي إيفان كروزليال كحكم رابع.

وسيتولى الألماني ماركو فريتز مسؤولية حكم الفيديو المساعد (VAR)، وسيعاونه سفين جابلونسكي كمساعد أول، بالإضافة إلى الإنجليزي ستيوارت أتويل كمساعد ثان.

موعد مباراة كرواتيا وإسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

تقام مباراة كرواتيا ضد إسبانيا فى العاشرة إلا الربع مساء اليوم، الأحد، وتذاع على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

أبرز أسلحة كرواتيا وإسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

يخوض منتخب كرواتيا مباراة اليوم، متسلحًا بعدد من أبرز اللاعبين في مباراة اليوم، أمام إسبانيا وهم لوكا مودريتش وماتيو كوفاسيتش وبروزفيتش وإيفان بيريسيتش وكراماريتش.

في المقابل، يحلم لويس دي لا فوينتي بقيادة إسبانيا لمنصات التتويج الدولية من جديد، بعد غياب دام 12 عامًا بعد الفوز بلقب يورو 2012 على حساب إيطاليا.

يملك مدرب اللاروخا أبرز اللاعبين على رأسهم ألفارو موراتا وجافي وبينو وجافي ورودري وماركو أسينسيو والحارس الواعد أوناي سيمون وخوسيلو لاعب سيلتا فيجو الصفقة المنتظرة لريال مدريد هذا الصيف.



مودريتش أعظم لاعب كرة قدم كرواتي عبر التاريخ



ويعتبر لوكا مودريتش، أعظم لاعب كرة قدم كرواتي عبر التاريخ، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم في سبتمبر 2018.

ولد مودريتش في زادار، ووقع مع دينامو زغرب في عام 2002 بعد أن برزت موهبته مع فريق الشباب لنادي مسقط رأسه. واستمر تطوره مع زغرب قبل إعارته لموسمين إلى زرينيسكي موستار وإنتر زابريسيتش على التوالي.