دينا حايك.. سعادة ومرح فى عيد ميلادها بعد تعافيها من السرطان

حرصت الفنانة اللبنانية دينا حايك على الاحتفال بعيد ميلادها وسط أصدقائها، وذلك بعدما عادت للظهور مرة أخرى بعد تعافيها من سرطان الثدى التى كانت تعانى منه من قبل.

وشاركت دينا عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام عدة صور للاحتفال، ونشرت مقطع فيديو وهى تعبر عن سعادتها بالاحتفال وسط أصدقائها.

الحمد لله بقيت كويسة

وكانت أكدت دينا حايك فى مداخلة هاتفية لبرنامج “8 الصبح” على فضائية dmc: "الحمد لله بقيت كويسة وخضعت لعلاج كيميائي وقمت بعملية كيميائية وعلاج بالأشعة.. وخلصت فحوصاتي وكل شئ جيد".

دينا حايك

وأضافت: “الله أعطاني القوة ومحبة الناس من حولي.. وأشكر كل الناس الذين وقفوا بجانبي ودعموني.. ورأيت كمية دعم كبيرة.. وكان بالنسبة لي كانت قوة كبير”.

وتابعت: “الفنانة دينا حايك: «بقول للي بيتعرض لنفس ظروفي أنه لايجب الإستسلام لليأس.. ونحن فى النهاية بشر نتعرض لمثل هذه المواقف ويجب أن نكون أقوياء”

وكانت شاركت المغنية دينا حايك بعض اللقطات من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرض أنوثتها بفستان مكشوف.

اقرأ ايضًا.. دينا حايك تروي تفاصيل معاناتها مع سرطان الثدي

دينا حايك

وبدت دينا بفستان أسود قطيفة، بصيحة الكب، ومكشوف أحد الساقين، ومحدد الخصر؛ ليبرز رشاقتها وقوامها الممشوق، ونسقت معه قفازات طويلة نفس اللون؛ ليتماشى مع اللوك الخاص بها.

وانتعلت دينا حايك حذاء ذا كعب عالٍ باللون الأسود، وتزينت بعقد راقي أعطى لوك أنيق ومميز، فكان مرصع بالألماس والأحجار الطبيعية باللون الأخضر.

دينا حايك

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت دينا تصفيفة شعر بسيطة، فثبتت بعض خصلاتها على الجانبين، مع غُرة على الجانبين، وتركت شعرها يتدلى على ظهرها بشكل ويفي مرتب وناعم.

دينا حايك

ووضعت دينا حايك مكياجًا ناعمًا مستوحى من الألوان الترابية، فإرتكزت على رسمة العين، التى اعتمدت الكحل الأسود وظلال العين وأحمر الشفاه بدرجات النود الناعمة.

دينا حايك

وكانت ظهرت المطربة اللبنانية دينا حايك بشعر مستعار، في أول ظهور تلفزيوني لها عقب إعلان إصابتها بسرطان الثدي.

وروت دينا حايك، خلال ضيافتها ببرنامج "فوق الـ18" المعروض عبر فضائية "الجديد" اللبنانية، كواليس علمها بمعاناتها مع المرض، والطريقة التي أخبرت بها أسرتها.

اقرأ أيضا: أعراض سرطان الثدي وطريقة اكتشافه

قالت الفنانة اللبنانية إنها علمت بالنبأ أثناء قيادتها السيارة، وحرص الطبيب حينها على طمأنتها بشتى الطرق، ثم شرعت في العلاج دون أن تخبر أي من أفراد أسرتها، وبالتحديد والدتها.

وكشفت "دينا" أنها أجرت تدخلًا جراحيًا استأصلت فيه 5 سم من الثدي، إلى جانب جلستين كيماوي.

نوهت الفنانة اللبنانية أنها لم تخبر إخوتها بمرضها إلا قبل إجرائها التدخل الجراحي، فيما حرصت أن تخفي الأمر عن والدتها، وعن هذا بررت: "السرطان معاناة، في ناس وضعها بيكون سيء، مجرد ما تقول هو مرض يوجع الأهل وأمي أنا معلقة فيها".

ذكرت "دينا" إنها قضت فترة العلاج إما عند صديقة لها، أو لدى أختها، أو في رحلة سفر، أما الأيام التي قضتها مع والدتها عمدت خلالها إلى "مسايرتها" حتى لا تكتشف الأمر: "كنت أضحكلها وأقول كيف بدي أكسرها".

خلال الحوار، أجرت والدة الفنانة اللبنانية مداخلة هاتفية، كشفت خلالها أنها شعرت بأن هناك أمرًا لا يسير على ما يرام داخل منزلها، حتى علمت بمرض ابنتها.

وانهمرت دموع "دينا" على الهواء لحظة حديث والدتها، قبل أن تعرب عن حبها الكبير لها في نهاية المداخلة.

دينا حايك ومرض السرطان



يُذكر أن المطربة اللبنانية دينا حايك أعلنت إصابتها بسرطان الثدي من الدرجة الثالثة في أكتوبر المنصرم، في معاناة عاشتها منذ 7 أشهر.

ونقلت مجلة "الجرس" حينها عن الفنانة اللبنانية تصريحًا، قالت خلاله إنه في شهر مارس الماضي، توجهت إلى عيادة طبيبتها الخاصة لإجراء الفحوصات الدورية.

نوهت "دينا" بأنها خضعت للفحص هذه المرة في موعد مبكر عن المعتاد سهوًا، فهي تجريه مرة واحدة في العام.