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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

حرس حدود رومانيا يضبطون 3 جنود أوكرانيين

شرطة الحدود الرومانية
شرطة الحدود الرومانية

 

اعتقل حرس الحدود الرومانية 3 جنود أوكرانيين، ضلوا طريقهم في الجبال أثناء محاولتهم اعتقال مواطنين أوكرانيين فارين إلى رومانيا.

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حرس الحدود الرومانيين

وذكرت وسائل إعلام رومانية بأن: "حرس الحدود الرومانيين قد اعتقلوا ثلاثة جنود أوكرانيين مسلحين ببنادق آلية، بالقرب من مدينة فيشيول دي سوس.. ويزعمون أنهم ضلوا طريقهم بسبب ضعف الرؤية في الجبال لينتهي بهم المطاف في أراضي بلدنا"، وفقا لـ روسيا اليوم.

وقالت شرطة الحدود الرومانية إن عدة أوكرانيين دخلوا البلاد في وقت سابق طالبين اللجوء، واقتيدوا للاستجواب إلى فيشيول دي سوس.

وبعد ساعة من ذلك، اعتقلت الدوريات ثلاثة جنود أوكرانيين في رومانيا، كانوا يطاردون مواطنيهم لكنهم ضلوا في الجبال.

 

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