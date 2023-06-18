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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

قافلة طبية لأهالي مغاغة بالمنيا والعلاج بالمجان

القوافل الطبية
القوافل الطبية

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غدًا الإثنين، قافلة طبية وعلاجية  لأهالي قرية زاوية الجدامي  إحدى قرى مركز ومدينة مغاغة  شمال المحافظة، على مدار يومين متتاليين 19 و20 من يونيو الجاري.

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إجراء 150 عملية مياه بيضاء خلال قافلة طبية مجانية للعيون في أسيوط

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غدًا.. قافلة طبية مجانية بقرية خليل الجندي في الفيوم

 

مبادرة حياة كريمة

 

يأتي ذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا،  لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى ولجميع المواطنين في أماكنهم، وأوضح الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة ستضم العديد من التخصصات، منها (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الانف والاذن).

 

بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، لتقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة ، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات، مشيراً وكيل الوزارة ،إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين بنطاق محافظة المنيا.

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