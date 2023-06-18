قافلة طبية لأهالي مغاغة بالمنيا والعلاج بالمجان

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غدًا الإثنين، قافلة طبية وعلاجية لأهالي قرية زاوية الجدامي إحدى قرى مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة، على مدار يومين متتاليين 19 و20 من يونيو الجاري.

مبادرة حياة كريمة

يأتي ذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى ولجميع المواطنين في أماكنهم، وأوضح الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة ستضم العديد من التخصصات، منها (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الانف والاذن).

بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، لتقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة ، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات، مشيراً وكيل الوزارة ،إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين بنطاق محافظة المنيا.