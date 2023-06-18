جاسم بن حمد يرغب بعودة سولشاير لمانشستر يونايتد

رحب الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، رجل الأعمال القطري، بعودة النرويجي أولي جونار سولشاير إلى قيادة مانشستر يونايتد بعدما نجح في الاستحواذ على النادي.



وبات الإعلان عن استحواذ بن حمد آل ثاني على نادي مانشستر يونايتد وشيكًا بعدما تفوق على السير جيم راتكليف.

وكشفت تقارير صحفية، عودة سولشاير إلى مانشستر يونايتد غير مستبعدة مع المالك القطري الجديد، حال إتمام صفقة الاستحواذ على النادي بشكل رسمي.



وكان سولشاير مدربا لمانشستر يونايتد قبل أن تتم إقالته من تدريب الشياطين الحمر في شهر نوفمبر 2021 ، بسبب سوء نتائج الفريق تحت قيادته.



وقاد المدرب النرويجي تدريب مانشستر يونايتد لمدة 3 سنوات، لكنه فشل في تحقيق بطولة مع الشياطين الحمر، ووصل إلى نهائي الدوري الأوروبي أمام فياريال في مايو 2021 ، لكن خسر بركلات الترجيح.



وتابعت التقارير، أن مانشستر يونايتد لا يبحث عن مدرب جديد بعد نجاح الحالي إريك تين هاج، لكن سولشاير عودته للشياطين الحمر باتت ممكنة، في منصب آخر.



وتابعت التقارير، أن سولشاير أحد رموز مانشستر يونايتد، ويرغب الشيخ جاسم في إعادة أساطير النادي إذا أصبح المسؤول بعد ذلك، وكان اللاعب النرويجي من ضمن أكثر من سجل 100 هدفا وحقق ست بطولات من الدوري الإنجليزي تحت قيادة السير أليكس فيرجسون.







آخر التطورات في تفاوض قطر بملكية مانشستر يونايتد

كشف مصدر مقرب من القطري جاسم بن حمد آل ثاني، إن مقدمي العرض القطريين ما زالوا ينتظرون توضيحًا من مانشستر يونايتد، بعدما أشار تقرير إلى أنه قد يعرض عليهم حصريًا التفاوض لشراء النادي، وفق روسيا اليوم.

وكان النادي الإنجليزي أعلن في نوفمبر الماضي أن مجلس إدارته يبحث عن "بدائل استراتيجية لتعزيز نمو النادي"، مع خيار البيع الكامل.

ويبدو أن عائلة جلايزر، التي استحوذت على النادي في 2005، مصممة على مبلغ 6 مليارات جنيه إسترليني، من أجل إعطاء موافقتها للبيع.

وكان المصرفي القطري، الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، قدم عرضه الخامس والأخير للنادي الأسبوع الماضي، ويبدو أنه يُنظر إلى عرضه بشكل أفضل من المالكين، أكثر من عرض منافسه الملياردير البريطاني جيم راتكليف.



