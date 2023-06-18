130 جنيها أسعار اللحوم قبل الأضحى.. بشرى سارة

زفّ محمود السعدني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن، بشرى سارة بشأن أسعار اللحوم خلال الفترة القادمة، خاصة قبل دخول عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد ارتفاع الأسعار في الاَونة الأخيرة بشكل مبالغ فيه، الأمر الذي أثر على حركة بيع وشراء اللحوم، بالإضافة إلى خروج عدد من الجزارين من المنظومة.

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130 جنيهًا أسعار اللحوم قبل الأضحى

وأضاف السعدني خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مانشيت" المذاع علي قناة سي بي سي، أن سعر كيلو اللحم البرازيلي 160 جنيها وكيلو اللحم الهندي 130 جنيها والسوداني بـ 195 جنيها".

وأشار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن، إلى أن هذه الأسعار تقل عن الأسعار الخارجية بـ 30% علي الأقل وهو ما أثر علي أسعار اللحوم في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن هذه اللحوم متوفرة بشكل كبير داخل المجمعات الاستهلاكية.

وتابع محمود السعدني، أنه تم اليوم ضخ 45 طنا من اللحوم داخل المجمعات الاستهلاكية وهناك زيادة يومية باقتراب عيد الأضحى المبارك لضمان توافر اللحوم لجميع المواطنين بسعر عادلاً.