عاجل
منتخب مصر يتقدم على جنوب السودان في الشوط الأول ثبوت رؤية هلال ذي الحجة من مرصد حلوان.. الأربعاء أول أيام العيد غدا الاثنين أول أيام شهر ذي الحجة.. العيد الأربعاء 28 يونيو 130 جنيها أسعار اللحوم قبل الأضحى.. بشرى سارة
الأحد 18 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

130 جنيها أسعار اللحوم قبل الأضحى.. بشرى سارة

لحوم - ارشيفية
لحوم - ارشيفية

زفّ محمود السعدني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن، بشرى سارة بشأن أسعار اللحوم خلال الفترة القادمة، خاصة قبل دخول عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد ارتفاع الأسعار في الاَونة الأخيرة بشكل مبالغ فيه، الأمر الذي أثر على حركة بيع وشراء اللحوم، بالإضافة إلى خروج عدد من الجزارين من المنظومة.

 

اقرأ أيضا.. ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالفيوم

130 جنيهًا أسعار اللحوم قبل الأضحى

وأضاف السعدني خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مانشيت" المذاع علي قناة سي بي سي، أن سعر كيلو اللحم البرازيلي 160 جنيها وكيلو اللحم الهندي 130 جنيها والسوداني بـ 195 جنيها".

وأشار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن، إلى أن هذه الأسعار تقل عن الأسعار الخارجية بـ 30% علي الأقل وهو ما أثر علي أسعار اللحوم في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن هذه اللحوم متوفرة بشكل كبير داخل المجمعات الاستهلاكية.

 

وتابع محمود السعدني، أنه تم اليوم ضخ 45 طنا من اللحوم داخل المجمعات الاستهلاكية وهناك زيادة يومية باقتراب عيد الأضحى المبارك لضمان توافر اللحوم لجميع المواطنين بسعر عادلاً.

مواد متعلقة

ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالفيوم

بورسعيد: ضبط لحوم عجول لبانى رضيع محظور ذبحها بمحلات الجزارة

تخفيضات 40% على لحوم عيد الأضحى بمنافذ وزارة الزراعة

ضبط طن لحوم وجمبرى وكابوريا فاسدة بالشرقية

طرح لحوم بلدي بأسعار مخفضة في المنيا

وزير الأوقاف: توزيع 48 طن لحوم بمحافظة المنوفية
الجريدة الورقية