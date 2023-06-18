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الأحد 18 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

موزمبيق تتأهل لأمم أفريقيا بعد غياب 14 عامًا وغانا تتعثر

المنتخب الموزمبيقي
المنتخب الموزمبيقي

نجح المنتخب الموزمبيقي في الصعود لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023، بعد غياب 14 عامًا، بعد الفوز على رواندا بهدفين مقابل لاشيء، ضمن الجولة الأخيرة من دورالمجموعات لتصفيات الكان.

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ومن المقرر أن تنطلق بطولة أمم إفريقيا لسنة 2023 في يناير 2024، والتي تستضيفها كوت ديفوار.

تفاصيل مباراة رواندا وموزمبيق           

حقق المنتخب الموزمبيقي الفوز على نظيره الرواندي بهدفين مقابل لاشيء، حيث أحرز الهدف الأول اللاعب جيني كاتامو في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.

بينما أضاف زميله كليسيو باكوي الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، لينتهي اللقاء بنتيجة 2/0.

واستطاعت موزمبيق في اللحاق بالسنغال لنهائيات الكان، بعد غياب 14 عامًا، منذ بطولة أمم إفريقيا في 2010 بجنوب إفريقيا.

ونجحت السنغال في التأهل كأول المجموعة، حيث جاءت في صدارة مجموعتها بـ 13 نقطة، بينما جاء المنتخب الموزمبيقي في المركز الثاني بسبعة نقاط، فيما حلت بنين في المركز الثالث بـ 3 نقاط، ورواندا رابع الترتيب بنفس رصيد المنتخب البنيني.
 

غانا تتعادل مع مدغشقر وتتأهل للكان 2023
 

نجح المنتخب الغاني في التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023، بعدما تعادل مع نظيره المدغشقري بدون أهداف، في المباراة التي لُعبت عصر اليوم،والتي شهدهاملعب ماهاماسينا بمدغشقر.

بينما استطاعت أنجولا في الصعود للنهائيات البطولة، بعدما جاءت في الوصافة بترتيب المجموعة.

وتصدر المنتخب الغاني مجموعته برصيد 9 نقاط، بينما تأتي أنجولا في الوصافة بـ 8 نقاط، بينما جمهورية أفريقيا الوسطى في المركز الثالث بـ 7 نقاط، ومدغشقر رابع الترتيب بنقطتين.

في السياق ذاته، تستضيف أراضي ساحل العاج نهائيات كأس الأمم الإفريقية لهذا العام، والتي قام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتأجيلها حتى يناير من العام المقبل 2024، بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في سوء البنية التحتية للملاعب.

وكان المنتخب السنغالي قد حقق لقب كأس الأمم الإفريقية النسخة الماضية 2021، بعدما حقق الفوز على نظيره المصري بركلات الترجيح، في البطولة التي لُعبت على الأراضي الكاميرونية.

وواجهت النسخة الماضية التي أقيمت في الكاميرون عدد من الانتقادات بعدما ظهرت البطولة بمظهر سيء، حيث كانت البنية التحتية للفنادق والملاعب في الكاميرون غير مكتملة، بجانب الأداء التحكيمي السيء في البطولة.

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