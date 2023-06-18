الداخلية تضبط مواطنا عذّب زوجته وحرقها في السويس

كشفت المتابعة الأمنية بوزراة الداخلية، ملابسات ما تم نشره على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" من تعليق مدعوم بمقطع فيديو يتضمن ادعاء صاحبة الحساب بقيام أحد الأشخاص بتعذيب "كريمتها- مُقيمة بمحافظة السويس"، محدثاً إصابتها بجروح وحروق.

وتبين بالفحص أنه بتاريخ 7 الجارى تبلغ لقسم شرطة الأربعين بالسويس من "ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم"، وبصحبتها نجلتها "سن عامين"، بتضررها من قيام "زوجها "له معلومات جنائية"، مقيم بذات العنوان"، بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه بمحل سكنه وبحوزته (كمية من الشابو) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وإحداث إصابتهما، وكذا حيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأمن يكشف تفاصيل قيادة طفل سيارة بطريق القاهرة الإسكندرية

كما كشفت الجهود الأمنية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع "فيسبوك" من مقطع فيديو يتضمن قيام طفل بقيادة سيارة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى برفقة والده معرضاً حياته والآخرين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد السيارة المشار إليها وتبين أنها ملك (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة قسم شرطة كرداسة بالجيزة)، "منتهية التراخيص" وباستدعاء المذكور وسؤاله عن الواقعة أقر بتعرضه لحالة إعياء، مما دعاه لترك نجل شقيقه يقود السيارة لتوصيله لمنزله.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما أمر قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، بتجديد حبس البلوجر هدير عاطف و4 متهمين أخرين لاتهامهم بالنصب على المواطنين وترويج العملة لمدة 45 يوما أيام على ذمة التحقيقات.

١٦ بلاغا بالنصب

وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية ، بلاغًا من 16 مواطنًا باتهام "بلوجر أزياء" – وزوجها "له معلومات جنائية" – وشقيقته وزوجها؛ لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل فى عدة مجالات؛ "السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية" بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية.

ضبط هدير عاطف

وقد أكدت التحريات قيام "البلوجر هدير عاطف " بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" لأنشطة تلك الشركات بأوساط متابعيها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 منهم بنطاق محافظة الجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بتلقي أموال من المجنى عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب العقوبة المتوقعة.

قال عاطف السيد والد البلوجر هدير عاطف بالتحقيقات: "بنتى ضحية وكانت متزوجة بلال محمود وتم تطليقها منه ولم تتداول أموالا مع أحد ولم تأخذ أي أموال من أي شخص".