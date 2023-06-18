مشجع يقتحم الملعب ويحمل رونالدو.. شاهدوا رد فعل النجم (فيديو)

اقتحم مشجع ملعب دا لوز، خلال مباراة جمعت منتخب البرتغال مع نظيره البوسنة والهرسك، وحَمل النجم كريستيانو رونالدو.

وانتشر مقطع الفيديو عبر تويتر، ووثق لحظة اقتحام المشجع الذي توجهه نحو اللاعب الشهير، وعانقه ثم حمله، ورقص فرحاً به.

وتفاعل رونالدو، مع المشجع وشاركة الاحتفال الشهير "Siiii"، الأمر الذي أثار استحسان الحضور، وتفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي.

🚨- مشجع يقتحم الملعب ويحتضن رونالدو



pic.twitter.com/mh36CcCUgz — Kassab | كسـاب (@HX683) June 17, 2023

وبعد ثواني طارد رجال أمن الملعب، المشجع للإمساك به، وأخرجوه من المستطيل الأخضر وإعادته للمدرجات.

وكان رونالدو البالغ من العمر 38 عاماً، قد عزز رقمه القياسي كأكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية، بواقع 199 مباراة.

وتفوّق فريق البرتغالي على ضيفهم البوسنة والهرسك بثلاثية نظيفة، في إطار تصفيات يورو 2024.