عاجل
منتخب مصر يتقدم على جنوب السودان في الشوط الأول ثبوت رؤية هلال ذي الحجة من مرصد حلوان.. الأربعاء أول أيام العيد غدا الاثنين أول أيام شهر ذي الحجة.. العيد الأربعاء 28 يونيو 130 جنيها أسعار اللحوم قبل الأضحى.. بشرى سارة
الأحد 18 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

مشجع يقتحم الملعب ويحمل رونالدو.. شاهدوا رد فعل النجم (فيديو)

رونالدو
رونالدو

اقتحم مشجع ملعب دا لوز، خلال مباراة جمعت منتخب البرتغال مع نظيره البوسنة والهرسك، وحَمل النجم كريستيانو رونالدو.

وانتشر مقطع الفيديو عبر تويتر، ووثق لحظة اقتحام المشجع الذي توجهه نحو اللاعب الشهير، وعانقه ثم حمله، ورقص فرحاً به.

وتفاعل رونالدو، مع المشجع وشاركة الاحتفال الشهير "Siiii"، الأمر الذي أثار استحسان الحضور، وتفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي.

 

وبعد ثواني طارد رجال أمن الملعب، المشجع للإمساك به، وأخرجوه من المستطيل الأخضر وإعادته للمدرجات.

وكان رونالدو البالغ من العمر 38 عاماً، قد عزز رقمه القياسي كأكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية، بواقع 199 مباراة.

وتفوّق فريق البرتغالي على ضيفهم البوسنة والهرسك بثلاثية نظيفة، في إطار تصفيات يورو 2024.

txt

صديق رونالدو ينتقل إلى الهلال السعودي

txt

شاهد.. هدف رونالدو الملغي في مباراة البرتغال والبوسنة والهرسك

 

مواد متعلقة

سماعات الرأس تترك فجوة في جمجمة مدمن كمبيوتر.. فيديو

6 قرارات لتفعيل دور أعضاء الشباب في نقابة المحامين

تغيرات في درجات الحرارة غدًا الإثنين

زلزال يضرب تونجا قوته 5.7 درجة

الفيضان يضرب منطقة الزلزال في تركيا

غلق كلي لكوبري محمد فهمي ومحور المشير المتجه لمدينة نصر

عاجل.. وفاة الأمير طلال بن فهد آل سعود

العثور على 3 غرقى مجهولي الهوية بشواطئ بنغازي
الجريدة الورقية