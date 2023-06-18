الداخلية تكشف تفاصيل قيادة طفل سيارة بطريق القاهرة الإسكندرية

كشفت المتابعة الأمنية بوزراة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع "فيسبوك" من مقطع فيديو يتضمن قيام طفل بقيادة سيارة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى برفقة والده معرضاً حياته والآخرين للخطر.

تفاصيل قيادة طفل سيارة بطريق القاهرة الإسكندرية

بالفحص أمكن تحديد السيارة المشار إليها وتبين أنها ملك “أحد الأشخاص– مقيم بدائرة قسم شرطة كرداسة بالجيزة”، "منتهية التراخيص" وباستدعاء المذكور وسؤاله عن الواقعة أقر بتعرضه لحالة إعياء، مما دعاه لترك نجل شقيقه يقود السيارة لتوصيله لمنزله،وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما استحداث وزارة الداخلية ؛تأشيرة دخول جديدة للأجانب متعددة السفرات صالحة لمدة 5 سنوات تسمح لحاملها بالإقامة لمدة 90 يومًا فى السفرة الواحدة بقيمة 700 دولار أمريكى مع استمرار الرسوم المقررة على التأشيرات المعمول بها حاليًا.

كما أمر قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، بتجديد حبس البلوجر هدير عاطف و4 متهمين أخرين لاتهامهم بالنصب على المواطنين وترويج العملة لمدة 45 يوما أيام على ذمة التحقيقات.

16 بلاغا بالنصب

وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية ، بلاغًا من 16 مواطنًا باتهام "بلوجر أزياء" – وزوجها "له معلومات جنائية" – وشقيقته وزوجها؛ لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل فى عدة مجالات؛ "السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية" بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية.

ضبط هدير عاطف

وقد أكدت التحريات قيام "البلوجر هدير عاطف " بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" لأنشطة تلك الشركات بأوساط متابعيها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 منهم بنطاق محافظة الجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بتلقي أموال من المجنى عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب العقوبة المتوقعة.

قال عاطف السيد والد البلوجر هدير عاطف بالتحقيقات: "بنتى ضحية وكانت متزوجة بلال محمود وتم تطليقها منه ولم تتداول أموالا مع أحد ولم تأخذ أي أموال من أي شخص".

وقد تعددت أشكال جرائم النصب والاحتيال وعمل قانون العقوبات على التصدي لهذه النوعية من الجرائم فالمادة رقم 336 حددت عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، ونصت على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.