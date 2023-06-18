تبريد الطرق بمنطقة رمي الجمرات.. تقنية جديدة بالسعودية

نفذت المملكة العربية السعودية، عدد من التجارب والدراسات البحثية التي أجرتها خلال الفترة الأخيرة، بهدف تبريد الأسطح الأسفلتية، وتم تنفيذ الدراسة في منطقة المشاعر المقدسة في منطقة رمي الجمرات، وتمت هذه العملية بالتعاون بين الهيئة العامة للطرق وبالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وعدد من الجهات ذات العلاقة.

منطقة رمي الجمرات بتقنية جديدة

وتمت عملية تنفيذ تجربة الدراسة البحثية الخاصة "تبريد الأسطح الأسفلتية" في منطقة رمي الجمرات، بهدف خدمة وراحة ضيوف الرحمن، وكان تم هذه التجربة بالتنسيق بين الهيئة العامة للطرق مع وزارة البلدية والشؤون القروية والإسكان قبل عدة أشهر في منطقة الرياض.

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وتجربة "تبريد الأسطح الأسفلتية"، تأتي نظرًا لكون هذه الطرق بالمملكة العربية السعودية تمتص درجة الحرارة في أثناء النهار، وتصل درجة حرارة الطرق في بعض الأحيان إلى 70 درجة مئوية، ومن ثم تعود بإطلاق الحرارة التي امتصتها ليلاً، والتي تعد أسباب في انتشار ظاهرة ارتفاع درجات الحرارة والمشعور بالحرارة خلال فترات الليل، والتي تعد سببًا في زيادة استهلاك الطاقة، وتلوث الهواء.

الأرصفة الباردة، هي أحد الأنظمة والتجارب التي اعتمدت عليها المملكة العربية السعودية، وعبارة عن مواد لها القدرة على امتصاص كميات من الأشعة الشمسية وكافة المواد محلية الصنع، والتي له قدرة على عكس الأشعة، ومن ثم تكون درجة حرارة سطحها أقل من الأرصفة التقليدية، وتناسب هذه المادة الطرق المحيطة بالمناطق السكنية.

وتعمل التجربة على خفض درجة الحرارة في الأحياء والمناطق السكنية، وتقليل الطاقة المستخدمة في تبريد المباني وتقليل آثار تغير المناخ، وتسهم هذه التقنية في توفير بيئة أكثر راحة، وتعمل الهيئة العامة للطرق على تطوير الأبحاث والتجارب العملية التي تسهم في الارتقاء بتجربة مستخدمي الطرق، وتحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي تهدف لتعزيز سلامة واستدامة قطاع الطرق؛ بقيادة كفاءات وطنية، والرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها، والتشجيع على الابتكار.

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشافعية والحنابلة أجازوا أن يجمع الحاج الجمرات كلها -بما فيها جمرة العقبة يوم النحر- فيرميها جملةً واحدةً عندما يريد النفر في اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق.