حبس لص سرق محل تجاري بالموسكي

أمرت النيابة العامة بالقاهرة، الأحد، بحبس المتهم بسرقة أحد المحال التجارية، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة السجل الجنائي للمتهم لتحديد نشاطه الإجرامي.

كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة لبيان ملابساتها لاستكمال التحقيقات.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما القت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الموسكى، وبحوزته خاتم ذهب، 2 هاتف محمول "مجهولين المصدر"، وبمناقشته عن مصدر المضبوطات أقر بأنها من متحصلات واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل أحد المحال بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة"، وقيامه بشراء المضبوطات من أصل المبلغ المالى المستولى عليه، كما تم بإرشاده ضبط باقى المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم، واتهمه بالسرقة.