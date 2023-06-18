رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا يكشف هوية المشجع الزملكاوي

كشف علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، عن هوية المشجع الزملكاوي مصطفى عبد الخالق، الذي جاء من ألمانيا إلى الدار البيضاء لتشجيع الوداد المغربي أمام النادي الأهلي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال علاء ثابت، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “توصلت إلى معرفة الشخص الهمجي اللي جاى من ألمانيا بعلم الزمالك واسمه مصطفى وبيقول إنه دكتور، موضحًا: ”هو عيان وعايش في فرانكفورت بياع بدل رقص ولم ينزل مصر من 20 سنة".

واستكمل: “كان بينزل مظاهرات ضد مصر، وأنا مسئول عن هذا الكلام من مصادري وأتمنى قبل استضافته في الإعلام تسألوا مسئول بيت العائلة المصرية بألمانيا، مؤكدًا: مفيش رابطة للزمالك في ألمانيا وهو كداب”.

واختتم علاء ثابت منشوره: “ربنا يحفظ مصرنا الغالية وأهلها المحترمين من الغوغاء المندسين مفيش مصري وطني محترم يعمل كده”.

وكان أحد مشجعي الزمالك قد سافر من ألمانيا إلى المغرب، لدعم فريق الوداد وقام باستفزاز لاعبي “الأحمر” ببعض العبارات قبل المباراة.

وصادفت بعثة الأهلي أثناء تواجدها في المطار تمهيداً للعودة إلى القاهرة، وجود مشجع الزمالك ليقوم اللاعبين بالاحتفال حوله.

والتقى فريق الأهلي مع نظيره الوداد المغربي، مساء الأحد الماضي على ملعب “مركب محمد الخامس” في إياب نهائي دوري الأبطال، وحقق التعادل بهدف لكل منهما، ليتوج باللقب الحادي عشر بمجموع المباراتين 3-2.

وتقدم فريق الوداد المغربي بهدف يحيى عطية الله في الدقيقة 27، وأدرك الأهلي التعادل بهدف محمد عبدالمنعم في الدقيقة 78.

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