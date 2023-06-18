لحظة فتح باب طائرة بالجو ورد فعل صادم من الركاب (فيديو)

عاش ركاب طائرة برازيلية لحظات من الرعب أثناء تحليقها في الأجواء وذلك بعد أن فتح الباب.

ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية "سكاي نيوز عربي"، اليوم الأحد، اللحظات المرعبة، التي التقطها أحد الركاب على متن الطائرة، أشخاصاً يجلسون داخل الطائرة مع هبوب رياح شديدة.

وأُصيب ركاب الطائرة بالرعب بعد أن فتح باب الطوارئ فجأة، وأصبح عالقًا على ارتفاع آلاف الأقدام في الهواء.

في نهاية المقطع، بينما يقوم الراكب بتحريك الكاميرا، يمكنك رؤية الباب المفقود.

ووفقًا لوسائل إعلامية، كان المغني وكاتب الأغاني البرازيلي تيري على متن الرحلة مع زملائه في الفريق. تم تسجيل الفيديو على متن طائرة ركاب برازيلية متجهة من ساو لويس إلى سلفادور في 12 يونيو.

تفاصيل فتح باب طائرة أثناء تحليقها في الأجواء

كما يبدو أن الأمتعة والأدوات كانت مكدسة بجانب الباب الذي انفجر في طائرة الركاب الصغيرة. في مقطع الفيديو، يمكن رؤية السحب بوضوح خارج باب الطائرة المفقود. ومع ذلك، فإن اللحظة اللافتة في مقطع الفيديو هي حقيقة أن الركاب بدوا هادئين على الرغم من الرياح القوية والأجسام التي ترفرف حولهم. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.

يشار إلى أنه من الصعب جدا فتح أبواب الطائرة وذلك بمجرد تحليقها، بسبب ضغط الكابينة الكبير، الذي لا يسمح لأي شخص بفتحها. لاسيما أن أبواب الكابينة لها شكل مدبب يغلقها بمجرد الضغط عليها، مثل السدادة. كما تتراجع بعض الأبواب صعوداً إلى السقف فيما تتأرجح أخرى للخارج لكن تفتح للداخل.

رغم ذلك، وقعت العديد من الحوادث التي حاول فيها الركاب فتح الأبواب أثناء الرحلة، إلا أنهم لم ينجحوا أبداً وانتهى بهم الأمر خلف القضبان.