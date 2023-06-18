عطل فني في منجم صيني يسفر عن فقدان عمال لحياتهم.. فيديو

في حادث مأساوي في إحدى مناجم الفحم في مدينة شانسي بالصين، تعرض عمال لمصير مروع بعد عطل فني أثناء عملية نقلهم داخل المنجم.

تداول مقطع فيديو على موقع "تويتر" يظهر العمال المعلقين بحبال على سكة يدخلون إلى المنجم، لكن عطلا فنيا في عمل السكة أدى إلى انقلابها بسرعة فجأة، ما تسبب في سقوط بعض العمال ووفاة 3 منهم وإصابة عدد آخر بجروح.

A transportation #accident occurred in the auxiliary inclined shaft of the #Huangjiagou coal mine in #Luliang of #Shanxi on June 15, causing 3 deaths, one serious injury, and several minor injuries, according to local media.#China #消息 #事故 pic.twitter.com/kxZ5tUDMkV — Siraj Noorani (@sirajnoorani) June 17, 2023

أخطر المهن في العالم

ويعتبرعمل مناجم الفحم من أخطر الوظائف في العالم، حيث يتعرض العمال لمخاطر عديدة مثل انهيارات المناجم والانفجارات والغرق أثناء العمل. وعاد الحادث نقاشات حول الحادثة السابقة عند انهيار منجم في منطقة منغوليا بالصين خطورة هذه المهنة وتحدياتها، حيث توفي شخصان وأصيب 6 آخرون في هذا الحادث.

واستجاب الرئيس الصيني شي جينبينغ للحادث بتوجيه الجهود اللازمة للبحث عن المفقودين وإنقاذهم، وتأمين سلامة العمال في جميع مواقع العمل، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

وتشهد حوادث المناجم حول العالم خسائر فادحة، إذ يفوق عدد الضحايا عشرات الآلاف. ورغم الجهود المبذولة، إلا أن تأمين العمال داخل المناجم يبقى تحديًا صعبًا، نظرًا للتعامل مع تضاريس الجبال وتغيرات الأرض، والتي قد تؤدي إلى انهيارات مفاجئة وكوارث.

وتعد الصين واحدة من أكبر الدول المنتجة للفحم في العالم، حيث تمتلك ثالث أكبر احتياطي في العالم بمعدل 114 مليار طن وتستخرج منها نحو ملياري طن سنويًا. ومع ذلك، تعاني الصين من تحديات في ضمان سلامة العمال والحد من حوادث المناجم، حيث يشكل العمال الصينيون 80% من ضحايا حوادث مناجم الفحم في العالم.

أشهر حوادث المناجم

ومن ابرز حوادث المناجم خلال قرن من الزمان:

منجم سوميتومو بيسي البرونزي اليابان 1899: 512 وفاة.

منجم كوريرس في فرنسا 1906: 1099 وفاة.

منجم سنجينيد في بريطانيا 1913: 439 وفاة في ويلز.

نفق عش الصقور في أميركا 1927-1932: 476 وفاة.

منجم بنشيهو في الصين أبريل 1942: 1549 وفاة.

منجم لابوايدونغ الصين مايو 1960: 682 حالة وفاة.

منجم كوليروك في جنوب إفريقيا 1960: 435 وفاة.

منجم ميتسوي مايك اليابان 1963: 458 وفاة.

منجم وانكي في زيمبابوي 1972: 426 وفاة.

منجم الفحم في شاسنالا الهند 1975: 372 وفاة.

منجم سوما في مدينة سوما التركية 13 مايو 2014: 301 وفاة.