الشناوي يكشف الأسرر مع يعقوب السعدي.. الثلاثاء المقبل

يستضيف الإعلامي يعقوب السعدي في برنامج "مان تو مان" والمُذاع على قناة أبو ظبي الرياضية، نجم الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي حارس المرمى، في حوار شامل يتحدث خلاله قائد المارد الأحمر عن العديد من الكواليس وذلك بعد تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي.

وكان الأهلي قد حقق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه، بعدما فاز على الوداد المغربي بنتيجة 3/2، بمجموع المباراتين.

ومن المنتظر أن يكشف الشناوي خلال حواره مع الإعلامي يعقوب السعدي، عدد من الكواليس والأسرار بمختلف الملفات، وذلك بعد ظهوره بشكل مميز مع النادي الأهلي وقيادته للفريق في حصد الألقاب خلال الفترة الأخيرة محليا وكذلك على المستوى الأفريقي.

وقام الإعلامي يعقوب السعدي بنشر عدد من الصور الخاصة بلقائه مع الشناوي عبر حسابه الرسمي على تويتر حيث علق عليها قائلًا: "محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والأهلي، حارس من فئة الكبار، كما أنه إنسان رائع له كاريزما خاصة وحضور آسر ومميز، الشناوي كان ضيفنا يوم الجمعة الماضي في برنامج"مان تو مان" تحدثنا سويا في كل الملفات وكشف الأسرار وحقيقة الشائعات"

ومن المقرر أن تُذاع حلقة محمد الشناوي مع الإعلامي يعقوب السعدي يوم الثلاثاء المقبل، في الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة على قناة أبو ظبي الرياضية.

الأهلي يتوج بدوري الأبطال

نجح الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، بعدما فاز على نظيره الوداد المغربي بنتيجة 3/2 بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

واستطاع الأهلي التتويج باللقب الحادي عشر في تاريخه، حيث قبل هذه النسخة من بطولة الشامبيونزليج الإفريقي كان المارد الأحمر قد حقق لقب المسابقة 10 مرات.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات كأس العالم للأندية والمقرر اقامتها على الأراضي السعودية بمشاركة عدد من الأندية الكبيرة وعلى رأس هذه الأندية مانشستر سيتي الإنجليزي واتحاد جدة السعودي، بجانب فرق من أمريكا الجنوبية.

ويأمل مارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر في حصد لقب الدوري العام المصري، بعدما أصبح الفريق على بعد خطوات بسيطة من تحقيق اللقب خلال الموسم الحالي، بعدما غاب اللقب عن خزينة الفريق لموسمين كاملين خلال الفترة الماضية.

وكان الأهلي قد حقق لقب كأس مصر والسوبر المصري، بجانب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، لينجح الفريق في حصد ثلاثة ألقاب خلال الموسم الحالي.