مليون و400 رأس ماشية تصل السعودية للأضاحي

استعدادت كثيرة تجريها المملكة العربية السعودية، لاستقبال عيد الأضحى وبداية فسح الأضاحي، وكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة عن استقبال أكثر من مليون و400 ألف رأس ماشية من 1 حتى 28 ذي القعدة، عبر محاجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بميناء جدة الإسلامي.

وصول مليون 400 رأس ماشية تصل ميناء جدة.. للأضاحي

وبلغت عمليات استقبال الإرساليات الخاصة بمشروع المملكة، للإفادة من الهدي والأضاحي "أضاحي" حوالي 633 ألف رأسٍ من الماشية، ومن المتوقع وصول المزيد من المواشي خلال موسم الحج لهذا العام.

وأعلنت الوزارة جاهزيتها لتحقيق أعلى المستويات في خدمة ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام، وتضع المحاجر والمختبرات بمنطقة مكة المكرمة السلامة الغذائية ضمن أولوياتها في العمل، وتعمل على تنمية الثروة الحيوانية، والتصدّي للأمراض الوبائية التي تهددها، بجانب التصدي للأمراض التي من الممكن ان تهدد الحيوان والإنسان.

رأس ماشية مخصصة للأضاحي بالسعودية

وتضع محاجر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ومختبراتها، السلامة الغذائية ضمن أولوياتها في العمل، وحرصها على إجراءات الجودة في جميع المرافق والعمليات التابعة لها منها، سلسلة من الإجراءات عند استقبال السفن المخصصة للإرساليات النباتية، أو الحيوانية.



اقرأ ايضًا.. "شؤون الحرمين" تطلب من الحجاج الاهتمام بالإجراءات الاحترازية

وعند استقبال الحيوانات يتم على الفور إجراء عمليات الكشف البيطري على الإرساليات، والتأكد من سلامتها صحيًا، وتطبيق جميع الإجراءات المحجرية الواردة في نظام قانون الحجر البيطري لدول مجلس التعاون في دول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية بالمملكة.

ويتم سحب عينات عشوائية من الدم، بواسطة الأطباء البيطريين لفحصها بالمختبرات المختصة، للتأكد من سلامتها مخبريًا، ثم فسحها جمركياً في حالة سلامتها من أي أوبئة محجرية، ومن ثم تسليمها للمستوردين عن طريق مشغّل محطة المواشي.

وتسهل السعودية على حجاج بيت الله الحرام أداء هذا النسك نيابة عنهم، وعمن يرغب في ذلك من عموم المسلمين، من خلال مشروع أضاحي، الذي يتم تحت إدارة البنك الإسلامي للتنمية السعودي، ويتم توزيعها على مستحقيها.

يمكن للحجاج شراء سندات الهدي والأضاحي لحج هذا العام، ويكون سعر السند الواحد 720 ريالا سعوديا، أي ما يعادل نحو 5932.10 جنيه مصري.

و تبدأ رحلة السند بمرحلة الكشف الشرعي، ثم الكشف البيطري، والإعداد والتنفيذ وضبط الجودة والتعبئة والتغليف التبريد والحفظ، حتى المرحلة الأخيرة وهي التوزيع، وهناك أكثر من 300 مركز توزيع معتمد داخل المملكة.

ويتم حجز الأضاحي والهدي باختيار النسك المناسب، ثم الدفع وإصدار السند، وبعدها تنفيذ النسك وأخيرا يتم التوزيع على المستحقين.



