إجراء 150 عملية مياه بيضاء خلال قافلة طبية مجانية للعيون في أسيوط

بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير

شهدت محافظة أسيوط إجراء عملية مياه بيضاء لعدد من المرضى خلال قافلة طبية مجانية للعيون تم تنظيمها خلال الفتره من ١٨ : ٢٠ يونيو الجاري بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وبتمويل جمعية النجاة الخيرية بدولة الكويت وبالتنسيق مع أحدى المستشفيات الخاصة ؛ وذلك تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وقال محمد فراج مدير فرع مؤسسة مصر الخير بمحافظة أسيوط أن قافلة العيون المجانية التي تم تنظيمها وإجراء 150عملية عيون (مياه البيضاء) خلال يومين بالتنسيق مع أحد المستشفيات الخاصة في مدينة أسيوط حيث ضمت أطباء متميزين لإجراء الفحوصات والكشوفات والعمليات وتقديم خدمات طبية خاصة بالعيون (مياه بيضاء) موضحاً إنه تم إجراء العمليات الجراحية عقب تقديم صورة البطاقة الرقم القومي وتقرير طبي من مستشفى حكومي أو دكتور متخصص عن الحالة بالإضافة إلى تحليل صورة الدم (CBC ، سرعة النزيف) فضلاً عن إجراء بحث اجتماعي من قبل مديرية التضامن الاجتماعي مؤكداً على استمرار تنظيم الحملات والقوافل الطبية المجانية للمواطنين بالقرى والنجوع بالتعاون والتنسيق بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.