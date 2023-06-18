مجدي الشيخ: نظمنا 720 مباراة بنجاح واشكر أعضاء اللجنة على المجهود

أكد مجدي الشيخ رئيس لجنة مسابقات دوري القسم الثاني أن القرعة الخاصة بدورة الترقي المؤهلة لدوري المحترفين اقيمت بدون اي مشاكل بين أندية المنيا والمصرية للاتصالات وبروكسي .



وقال مجدي الشيخ إن المباريات ستقام على استاد الإسكندرية بداية من الأحد 25 يونيو وكان هناك طلبات بتأجيل موعد الانطلاق بما بعد عيد الاضحي ولكن مسئولي الاتحاد رفضوا التأجيل .

واضاف مجدي الشيخ ان منطقة الإسكندرية ستتولى عملية تأمين مباريات دورة الترقي والاسعاف بينما يتولى النادي الذي ذكر اسمه اولا في القرعة احضار الكرات التي سيقام بها المباراة.

وتابع مجدي الشيخ: اللجنة بذلت مجهود كبير في الموسم المنقضي في ظل صعوبة المنافسة على الصعود للممتاز والصعود لدوري المحترفين والهبوط للقسم الثالث والرابع ونجحنا في تنظيم 720 مباراة دون تاجيلات أو مشاكل واشكر لجنة المسابقات التي تضم ناصر مدير المسابقات ومحمد أحمد وأعضاء اللجنة ياسر رافت وأحمد رضوان وعصام محمود ومحمد سكر.



دوري المحترفين



وعن دوري المحترفين قال مجدي الشيخ أنه حتي الآن دوري المحترفين قائم بدليل اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بتشكيل هذا الدوري بعد صعود الفريق من المركز الثاني للخامس في الثلاث مجموعات وإقامة دورة الترقي بين الفرق أصحاب المركز السادس وصعود ثلاث فرق من القسم الثالث راية والنجوم ومكادي لدوري المحترفين.



وأجرت لجنة مسابقات دوري القسم الثاني برئاسة مجدي الشيخ وإشراف عامر حسين عضو مجلس الإدارة القرعة الخاصة بالدورة الثلاثية للأندية أصحاب المركز السادس بدوري القسم الثاني المؤهلة لدوري المحترفين .



موعد انطلاق الدورة



وأعلن مجدي الشيخ موعد انطلاق الدورة وذلك يوم السبت 25 يونيو وتقام الدورة على استاد اسكندرية .



وجاءت المباريات كالتالي ..



السبت 25 يونيو يلتقي بروكسي المتأهلة من المجموعة الثالثة مع المنيا المتأهل من المجموعة الأولي.

ويوم الاثنين 3 يوليو يلتقي المصري للاتصالات من المجموعة الثانية مع بروكسي من المجموعة الثالثة .

ويوم الاحد 9 يوليو يلتقي المنيا من المجموعة الأولي مع المصرية للاتصالات من المجموعة الثانية.







