مهلبية الفراولة.. يعشقها الأطفال وتقوي جهاز المناعة

تعتبر المهلبية من أسهل الحلويات التي تفضل الأمهات صنعها لأولادها في المنزل، كما تتميز بمذاقها اللذيذ، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل ملهبية بالفراولة لإضافة نكهة يعشقها الكبار والصغار، بجانب فوائدها العديدة.

مهلبية فراولة

طريقة عمل مهلبية الفراولة

المقادير

- حليب : 3 اكواب (سائل)

- الفراولة : نصف كوب (مهروسة)

- سكر : ربع كوب

- النشاء : 3 ملاعق كبيرة

- ورق نعناع : حسب الرغبة (للتزيين)

طريقة التحضير

صُبي الحليب السائل في قدر على النار.

أضيفي الفراولة المهروسة، والسكر، والنشا.

استخدمي المضرب اليدوي للتحريك المستمر حتى يثخن ويتماسك المزيج.

عند بداية غليان المزيج، ارفعي القدر عن النار، واسكبي مزيج المهلبية في أطباق التقديم.

زيني المهلبية بورق النعناع وقدميها باردة.

مهلبية فراولة

فوائد تناول الفراولة

زيادة قوة الجهاز المناعي

تحتوي الفراولة على نسبة جيدة من فيتامين ج، وهذا الفيتامين قادر على تعزيز وتقوية صحة الجهاز المناعي، كما أنه يعمل على جعل الجهاز الهضمي يمتص الحديد بشكل أفضل، وهذا يحد من الإصابة بفقر الدم الناتج من نقص الحديد.

تمنع الإصابة بالسرطان

تم ربط تناول التوت بانتظام، بما في ذلك الفراولة ، بتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان ، بما في ذلك سرطان المريء وسرطان الرئة ، حيث تم تصنيف الفراولة ضمن أفضل 10 فواكه من حيث القدرة المضادة للأكسدة ، وقد يكون هذا سببًا رئيسيًا في قدرتها على المساعدة في الوقاية من السرطان. تحارب مضادات الأكسدة مركبات الجذور الحرة التي تسبب مشاكل صحية مزمنة.

إنقاص الوزن

تساعد نسبة الألياف العالية في الفراولة على التحكم في الرغبة الشديدة في تناول الطعام ؛ بالإضافة إلى أنها منخفضة للغاية في السعرات الحرارية. و تحتوي على نسبة منخفضة من البروتين ، لذا من الجيد إقران الفراولة بحصة من البروتين أو الدهون الصحية ، مثل الزبادي العادي أو الجبن.

تحافظ على صحة عقلك

أن تناول الفراولة بانتظام قد يبطئ التدهور المعرفي لدى النساء الأكبر سنًا ، وهو ما عزاه الباحثون إلى مستويات عالية من مركبات الفلافونويد (المعروفة أيضًا باسم المواد المضادة للالتهابات الموجودة في النباتات).

تنظيم مستويات السكر في الدم

من أبرز فوائد الفراولة أنها قد تُساهم في تنظيم مستويات السكر في الجسم، وذلك يعود بسبب احتوائها على الألياف الغذائية التي تُساهم في الحد من الشعور بالجوع، وبتالي تناول كميات طعام أقل، وهذا ما يُساهم في تنظيم السكر في الدم.