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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

الرعاية الصحية تحتفل بالمتبرعين بالدم تحت شعار "نحن نعيش لأنك تعطي"

دكتور احمد البرعى
دكتور احمد البرعى

شاركت هيئة الرعاية الصحية، منظمة الصحة العالمية بفعاليات الإحتفال الرسمي باليوم العالمي للمتبرعين بالدم، والذي يُقام في مثل هذا الوقت من كل عام ، وذلك بكافة محافظات التأمين الصحي الشامل.
 

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الرعاية الصحية: تطبيق مبادرة "الألف الذهبية" بمحافظات التأمين الصحي

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الرعاية الصحية بجنوب سيناء تطلق مبادرة للتبرع بالدم


وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية تحت شعار “نحن نعيش لأنك تعطي”، تم إطلاق مبادرة داخل منشآتها بمحافظات التأمين الصحي الشامل الأربع (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية،جنوب سيناء) للاحتفاء بالأفراد المتبرعين بالدم وتوجيه الشكر إليهم وتشجيع عدد أكبر من الناس كي يصبحوا متبرعين جددًا، كما تم إطلاق ندوات توعوية بالمحافظات لقادة الرأي وقيادات المجتمع المدني لحشد وتحفيز الأفراد وتوعويتهم بأهمية التبرع بالدم.

 

الرعاية الصحية: تشجيع المتمتعين بصحة جيدة على التبرع بالدم 

 

وتابع بيان هيئة الرعاية الصحية تهدف فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم، إلى تشجيع الأشخاص المتمتعين بصحة جيدة على التبرع بالدم بانتظام وبقدر ما يكون تبرعهم مأمونًا وممكنًا لتغيير نوعية حياة المرضى المعتمدين على نقل الدم، وإبراز الدور الحاسم للتبرع المنتظم بالدم والبلازما طوعًا ودون مقابل في ضمان حصول جميع الناس على مشتقات الدم المأمونة.

 

واستكمل البيان، يُعد الدم ومشتقاته من الموارد الأساسية للتدبير العلاجي الفعّال للكثير من الحالات المرضية مثل النساء المُصابات بالنزيف المرتبط بالحمل والولادة؛ والأطفال المصابين بفقر الدم والمرضى المصابين باضطرابات الدم والنخاع العظمي، واضطرابات الهيموجلوبين الوراثية، وضحايا الحوادث والمرضى الذين يخضعون لعمليات طبية وجراحية متقدمة.

 

وأكد البيان على السعى الدؤوب لكافة المعنيين بالشأن الصحي لإبراز أهمية التبرع بالدم لما يسهم به في الوقاية من بعض الأمراض، فيما تسهم المواظبة على التبرع بالدم، في التقليل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات وتنشيط النخاع العظمي لإنتاج خلايا دم جديدة والإطمئنان على صحة المتبرع وإنقاذ حياة الأخرين.

الرعاية الصحية تحتفل بالمتبرعين بالدم تحت شعار "نحن نعيش لأنك تعطي"
الرعاية الصحية تحتفل بالمتبرعين بالدم تحت شعار "نحن نعيش لأنك تعطي"دكتور احمد  البرعى 

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