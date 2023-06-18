مسلح يحتجز رهائن داخل بنك في كازاخستان (شاهد)

احتجز رجل مسلح، اليوم الأحد، عددًا من الرهائن في أحد فروع بنك قزوين في عاصمة كازاخستان أستانا.

ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية "العربية" لحظة تواجد رجال الأمن والإسعاف في محيط البنك الموجود بعاصمة كازاخستان.

ويظهر الفيديو انتشار رجال الأمن بمحيط البنك المحتجز به رهائن.

وتم إغلاق الشوارع في محيط موقع الحادث، وبدأت السلطات إجلاء سكان المبنى فوق فرع البنك الذي تعرض للهجوم.

وذكرت مواقع التواصل المحلية، أنه وفقا للمعلومات الأولية، فإن المشتبه به رجل يبلغ من العمر 30 عاما يحمل مسدسا.

ويطالب بتحويل جميع أصول البنك إلى صندوق للأطفال المعوقين والفقراء والمحتاجين، مهددا بقتل الرهائن الذين يصل عددهم إلى ما بين 4 و8 أشخاص حسب تقارير مختلفة.

وفاوضت الشرطة المسلح مجهول الهوية من أجل تحرير الرهائن.

وبالفعل اعتقلت القوات الخاصة فى كازاخستان، المسلح الذي احتجز الرهائن بالبنك.

ولم تحدد الشرطة في كازاخستان عدد الرهائن المحتجزين، لكنها طلبت من السكان التزام الهدوء.

كازاخستان تعلن حالة الطوارئ على بحر قزوين

وفي سياق منفصل، أعلنت السلطات الكازاخستانية في أكتاو عاصمة منطقة مانجيستاو الغربية، حالة الطوارئ بسبب خطورة الوضع في بحر قزوين بسبب انخفاض منسوبه والذي يعد أكبر مسطح مائي مغلق في العالم.

ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن مسئولي مجلس المدينة في أكتاو، قولهم إن المستوى المنخفض للغاية لبحر قزوين يشكل خطرًا كبيرًا على الصناعة البحرية.

ووصفت وزيرة البيئة الكازاخستانية زلفيا سليمينوفا الأزمة على بحر قزوين بأنها "معقدة للغاية"، حيث عزت انحساره المستمر إلى انخفاض المستويات في نهري الأورال والفولجا، اللذين يعانيان بدورهما من قلة تساقط الثلوج خلال فصل الشتاء في الوقت الذي يتم فيه زيادة استهلاك المياه والاحتفاظ بها لاستخدامها في محطات الطاقة الكهرومائية في روسيا.

وقالت سليمينوفا إنه على الرغم من أن العديد من الدول المطلة على بحر قزوين لفتت الانتباه إلى قضية انحسار مياه البحر، إلا أنه يتعين عليها اتخاذ الإجراءات الفعالة.

ويمثل إعلان حالة الطوارئ مسارًا جديدًا لكازاخستان، حيث كانت وزارة البيئة في البلاد مترددة من قبل في الاعتراف بالمشكلة، حيث صرحت الوزارة في يونيو 2021 بأن "التقلبات في مستوى بحر قزوين" طبيعية ودورية نظرا لطبيعته، وأشارت في ذلك الوقت إلى أن مستوى مياه البحر انخفض منذ الثلاثينيات إلى أواخر السبعينيات بمقدار ثلاثة أمتار قبل أن يرتفع مرة أخرى.