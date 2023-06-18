تغيرات في درجات الحرارة غدًا الإثنين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الإثنين من المتوقع أن يشهد طقس غائم معتدل صباحًا، حارًّا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وأوضحت الأرصاد، أن الطقس يميل للحرارة على السواحل الشمالية، ويشهد ارتفاع شديد في درجات الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد، وفي الليل يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل، ومعتدل على أنحاء البلاد كافة.

كما حذرت الأرصاد، في بيان رسمي، من الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر بالقاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وخصوصا الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وتتوقع الأرصاد، أن تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أما حالة البحر المتوسط تتوقع الأرصاد، أن تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين:

العظمى الصغرى

القاهرة 32 21

العاصمة الإدارية 32 21

6 أكتوبر 33 22

بنهــــا 32 21

دمنهور 32 21

وادي النطرون 33 20

كفر الشيخ 31 20

المنصورة 32 21

الزقازيق 33 22

شبين الكوم 32 21

طنطا 31 20

دمياط 27 21

بورسعيد 27 20

الإسماعيلية 32 22

السويس 32 21

العريش 28 20

رفح 27 21

رأس سدر 35 25