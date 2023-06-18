عاجل
سماعات الرأس تترك فجوة في جمجمة مدمن كمبيوتر.. فيديو السعودية تعلن رؤية هلال شهر ذي الحجة الحوار الوطني.. محمود فوزي: المجلس المحلي جزء من السلطة التنفيذية كنوع من الرقابة الشعبية خطوات الحصول على تأشيرة استكشاف العمل في الإمارات صديق رونالدو ينتقل إلى الهلال السعودي
الأحد 18 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

تغيرات في درجات الحرارة غدًا الإثنين

الارصاد
الارصاد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الإثنين من المتوقع أن يشهد طقس غائم معتدل صباحًا، حارًّا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وأوضحت الأرصاد، أن الطقس يميل للحرارة على السواحل الشمالية، ويشهد ارتفاع شديد في درجات الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد، وفي الليل يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل، ومعتدل على أنحاء البلاد كافة.

كما حذرت الأرصاد، في بيان رسمي، من الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر بالقاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وخصوصا الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وتتوقع الأرصاد، أن تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أما حالة البحر المتوسط تتوقع الأرصاد، أن تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

 

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين:

العظمى الصغرى

القاهرة 32 21

العاصمة الإدارية 32 21

6 أكتوبر 33 22

بنهــــا 32 21

دمنهور 32 21

وادي النطرون 33 20

كفر الشيخ 31 20

المنصورة 32 21

الزقازيق 33 22

شبين الكوم 32 21

طنطا 31 20

دمياط 27 21

بورسعيد 27 20

الإسماعيلية 32 22

السويس 32 21

العريش 28 20

رفح 27 21

رأس سدر 35 25

 

مواد متعلقة

زلزال يضرب تونجا قوته 5.7 درجة

الفيضان يضرب منطقة الزلزال في تركيا

غلق كلي لكوبري محمد فهمي ومحور المشير المتجه لمدينة نصر

عاجل.. وفاة الأمير طلال بن فهد آل سعود

العثور على 3 غرقى مجهولي الهوية بشواطئ بنغازي

نقل 15 طالبا إلى المستشفى بعد حادث تصادم بأسوان

الري تطلب المزارعين بالتقدم لدراسة تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة.. المستندات المطلوبة

وزير الري يتابع الموقف التنفيذي لمشروع قناطر ديروط الجديدة
الجريدة الورقية