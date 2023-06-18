محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير مملكة كمبوديا تعزيز سبل التعاون المشترك



أستقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم بمكتبه؛ اوك سيرون سفير مملكة كمبوديا بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز العلاقات بين الجانبين.

رحب محافظ الإسكندرية بالسفير في عروس البحر الأبيض المتوسط، مؤكدا على دعمه الكامل لتوطيد العلاقات بين الجانبين؛ وخاصة في الجانب التجاري والإقتصادي والسياحي وكذلك الثقافي بين الإسكندرية والمدن الكمبودية. وأضاف الشريف أن الإسكندرية هي أقدم سكندريات العالم وبها أقدم الشوارع بالتاريخ وتضم العديد من الآثار الرومانية واليونانية والإسلامية والقبطية.

أعرب السفير عن سعادة البالغة بزيارة مدينة الإسكندرية وخاصة إنها أول زيارة له، لافتا إلى أن هدفه من زيارة مدينة الإسكندرية هو بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين وإمكانية توقيع اتفاقية تآخي بين الإسكندرية ومدينة سيهانوكفيل؛ وهي من أهم المدن الساحلية في كمبوديا وتضم أهم الموانئ بالإضافة إلى مطار دولي.